Они это сделали: есть видео достроенной арены в Саудовской Аравии к мега-реваншу Джошуа-Руис

Энтони Джошуа / Фото: matchroomboxing

До самого ожидаемого боя года – реванша супертяжеловесов Энди Руис – Энтони Джошуа – осталось всего пять дней. И наконец-то появилось видео арены в Саудовской Аравии в городе Эд-Дирья, на которой 7 декабря и состоится долгожданное "Cтолкновение на дюнах". Ранее мы давали, что комплекс для поединка Джошуа – Руис еще не достроили. В середине ноября на нем еще велись строительные работы.

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В поединке между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа на кону стоят пояса WBA Super, IBF, IBO и WBO, которыми ранее обладал Джошуа, но потом проиграл их Руису в их первом бою 1 июня этого года. В мире бокса эта дуэль вызвала большой ажиотаж, но сооружение в городе Эд-Дирья рассчитано на 15 тысяч зрителей. А билеты на супербой уходили по цене от 100 до 10 тысяч фунтов.

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Арена для боя Джошуа – Руис / Фото: matchroomboxing

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Ранее мы сообщали, что супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. Так как Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде недопустимо.

Напомним, что украинский супертяж АлександрУсик заявил, что не хочет боксировать с победителем боя Джошуа – Руис. До этого он бы с удовольствие встретился с Дереком Чисорой, который за последнее время стал значительно лучше.

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