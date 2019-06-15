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Онлайн боя Артема Далакяна в Киеве: чемпионский поединок на вертолетной площадке

15 июня, 11:48

Артем Далакян в столице Украины проводит третью защиту чемпионского пояса WBA, также на ринг выйдет "гигант" Захожий

В субботу в Киеве пройдет редкое для Украины событие – чемпионский бой в профессиональном боксе! На ринг выйдут действующий обладатель титула чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе Артем Далакян и претендент на пояс боксер из Таиланда Саравут Таворнхам. Поединок пройдет в центре украинской столицы, на вертолетной площадке КВЦ "Парковый", где Далакян ранее дважды защищал свой чемпионский пояс. Мы проводим онлайн вечера бокса в Киеве 15 июня и боя Далакян – Таворнхам.

Онлайн боя Артема Далакяна 15 июня в Киеве

  • Среди боев андеркарта любопытно посмотреть на очередной поединок "украинского гиганта" Александра Захожего. Боксер ростом 206 сантиметров выступает в супертяжелой весовой категории, дебютировал в профи в 2017 году и провел 11 поединков, во всех одержав победы. Это будет третий бой Захожего в Киеве, в основном он боксирует в Германии

  • Звезды на бое. Поддержать Артема приедет делегация сборной Украины по боксу во главе с лидером национальной команды, чемпионом мира и Европы Александром Хижняком. Денис Беринчик собирается не только поболеть за Далакяна, но снять репортаж с боксерского шоу для нового выпуска своего youtube-канала. Еще одним звездным гостем станет чемпион мира и серебряный призер Олимпиады по греко-римской борьбе Жан Беленюк, недавно объявивший о желании пойти в политику

  • А андеркарте боя Далакяна Игорь Кудрицкий будет биться за вакантный титул чемпиона Украины против Джамала Усманова в категории второго среднего веса (до 76,2 кг)

Далакян – Таворнхам: послужной список. Украинский чемпион еще не знал поражений на профессиональном ринге. В активе 31-летнего Артема Далакяна 18 побед подряд, из них 13 – досрочные. Все свои бои наш спортсмен проводил на родине, кроме поединка против Брайана Вилории в прошлом году, когда Далакян в США завоевал чемпионский титул. В свою очередь, 27-летний Саравут Таворнхам провел 21 поединок на профи-ринге и потерпел одно поражение, причем пришлось оно на его дебютный бой. С тех пор боец из Таиланда одержал 20 побед подряд, 15 из которых были досрочными. Как и Далакян, Таворнхам – "домашний боец", он лишь раз боксировал за пределами Таиланда – в Японии, как раз в дебютном проигранном поединке.

Далакян – Товарнхам: взвешивание. Артем Далакян оказался тяжелее своего соперника перед третьей защитой титула чемпиона мира. Оба спортсмена вписались в лимит весовой категории: вес Далакяна составил 50,6 кг, вес Таворнхама – 50,5 кг.

Когда бой Далакяна и где смотреть. Вечер бокса в Киеве начнется в 17:00 и продлится, ориентировочно, до 23:00. Главный поединок должен начаться в районе 22:00. Прямая трансляция боя Далакяна будет доступна на канале Xsport.

Бой Далакяна 15 июня: кто на разогреве. Кроме главного боя, в субботу в Киеве пройдут еще восемь боев андеркарта.

  • Игорь Кудрицкий (Украина) – Джамал Усманов (Украина)
  • Владислав Мельник (Украина) – Левани Циклаури (Грузия)
  • Игорь Магурин (Украина) – Джон Мартинес (Испания)
  • Александр Захожий (Украина) – Срдан Говедарица (Босния и Герцеговина)
  • Тимур Бриков (Украина) – Андрей Морейко (Украина)
  • Андрей Исаков (Украина) – Александр Гаращенко (Украина)
  • Дмитрий Сергута (Украина) – соперник неизвестен
  • Тамерлан Гусейнов (Азербайджан) – соперник неизвестен

Ранее Артем Далакян рассказал "Сегодня" о своей фишке: "У меня особенность - мой стиль бокса с опущенными руками. Кто-то по-особенному выходит, кто-то танцует, а у меня руки опущены - с разных положений могу бить".

Артем Далакян – о семье, еде, хобби и драках в детстве:

Артем Далакян – о боях между боксером и бойцом UFC:

Артем Далакян – о чемпионском возрасте, Гвоздике и Ломаченко:

Артем Далакян – об организации боев в Киеве, гонорарах и музыке:

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Тег украинские боксеры, онлайн, Артем Далакян

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Сегодня|Спорт

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