Онлайн боя Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

В ночь с 1 на 2 декабря в американском Лос-Анджелесе состоится чемпионский поединок в супертяжелом весе. Обладатель пояса по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер будет защищать титул в поединке против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Фаворитом считается Уайлдер, котировки на его победу – 1.53, на выигрыш Фьюри – 2,50, возможность ничьи – 34.00.

Фьюри впервые после 2,5-летнего перерыва вернулся на ринг в этом июне, победив албанца Сефера Сефери техническим нокаутом в четвертом раунде. В середине августа он по очкам победил итальянца Франческо Пьянету. 30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.

Уайлдер, в свою очередь, в последний раз выходил на ринг в этом марте – он в 10-м раунде техническим нокаутом победил кубинца Луиса Ортиса. 32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.

По данным британских СМИ за бой Уайлдер заработает 14 миллионов долларов, а Фьюри – 10 миллионов.

Интересно, что ранее Тайсон Фьюри рассказывал куда потратит свой гонорар. "Я собираюсь отдать деньги бедным, построить дома для бездомных. У меня нет желания стать миллионером. Я не бизнесмен. Нельзя забрать все деньги с собой, поэтому я помогаю людям, которые не могут помочь себе", – заявил британский боксер.

Кстати накануне поединка Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри приехали в гости к пожарными, чтобы поблагодарить их за самоотверженную борьбу с пожарами, которые обрушились на Калифорнию. Уайлдер и Фьюри пофотографировались в спецодежде, помахали топорами и подарили пожарным билеты на свой бой.

Накануне боя спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания, по итогам которой Фьюри перевесил Уайлдера на 20 кг. Вес Фьюри составил – 116,3 кг, в то время как весы под непобежденным американцем показали – 96,3 кг.

Ранее боксеры едва не подрались на пресс-конференции. Уайлдер и Фьюри воздерживались от оскорблений друг друга в ходе ответов на вопросы журналистов, на по ходу дуэли взглядов Деонтей начал выкрикивать обещания отправить соперника в нокаут. После этого между боксерами и представителями их команд произошла потасовка.