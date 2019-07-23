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Операция не помогла: российский боксер скончался в США после трепанации черепа

23 июля, 18:41

Дадашев накануне потерпел первое поражение в карьере, после чего был госпитализирован с отеком мозга

Максим Дадашев
Максим Дадашев. Фото: Getty Images

Российский боксер Максим Дадашев ушел из жизни в США в результате травм, полученных в бою против Сабриэля Матиаса 20 июля. 28-летний Дадашев после поединка перенес трепанацию черепа, а после был введен в медикаментозную кому. На профессиональном ринге Дадашев провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.

"Он умер, да, это очень печально. Мы буквально два часа назад разговаривали с врачами. Конечно, ситуация была тяжелая, но он был жив. Это очень печально, даже слов нет. Мы соберем совет чемпионов и примем решение о том, чтобы помогать его семье. Думаю, мы будем пожизненно им помогать финансово. И мы проведем расследование, как это произошло и почему, как выдавались медицинские справки, допуски. Надо выяснить, что реально случилось. Такие случае редкие, но в них надо разбираться досконально. С Магомедом Абдусаламовым же доказали, что были врачебные ошибки. И повторюсь, самое важное сейчас – помогать его семье. Мы будем это делать", – сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Напомним, отборочный поединок по версии IBF в Оксон-Хилле против представителя Пуэрто-Рико Сабриэля Матиаса был остановлен после 11-го раунда по просьбе угла россиянина, который почувствовал себя плохо и по пути в раздевалку потерял сознание. В больнице боксеру был диагностирован отек головного мозга. Впоследствии он перенес двухчасовую операцию по поводу субдуральной гематомы.

Хирурги не подтвердили травму Василия Ломаченко:


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Тег умер, бокс, Максим Дадашев

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СЭ

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