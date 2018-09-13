Определилась дата чемпионского боя Гвоздик – Стивенсон

Сегодня, 21:33

Бой за титул WBC пройдет в Канаде

Александр Гвоздик. Фото AFP
Александр Гвоздик. Фото AFP

Авторитетный сайт boxrec.com сообщил, что бой между "временным" чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе украинцем Александром Гвоздиком и полноценным обладателем титула этой организации канадцем Адонисом Стивенсоном состоится 1 декабря 2018 года в канадском Квебеке в арене Videotron Centre, вмещающей около 20 тысяч зрителей.

Свой предыдущий бой Александр Гвоздик провел 17 марта, победив Мехди Амара (34-6-2, 16 КО) единогласным судейским решением. Стивенсон дрался в мае и завершил свой поединок вничью с Баду Джеком (22-1-3, 13 КО). Кроме того, стало известно, что 65% гонорара достанутся Адонису Стивенсону, остальные 35% отойдут команде Гвоздика.

31-летний Александр Гвоздик провел на ринге 15 боев и все выиграл, 12 побед нокаутом. 40-летний Адонис Стивенсон на профи-ринге провел 31 бой – 29 побед (24 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

Ранее Гвоздик заявлял, что готов сразиться с россиянином Сергеем Ковалевым. Украинский боксер жаждет завоевать полноценный титул чемпиона мира. Правда, не так давно Ковалев потерпел поражение от Альвареса и подумывает о завершении карьеры.

Ранее стало известно, что Александр Усик не будет отказываться от чемпионских поясов. Украинец планирует продолжить выступления в тяжелом весе.

Также сообщалось, что промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что бой Беллью – Усик должен пройти в Великобритании 10 или 17 ноября 2018 года. При этом он озвучил главное условие британского боксера.
бокс, Александр Гвоздик, Адонис Стивенсон

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Источник:

Сегодня|Спорт

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