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Определился официальный претендент на бой с Гвоздиком

Сегодня, 22:32

Маркус Браун победил Баду Джека и бросил вызов украинцу

Браун стал ближе к титулу
Браун стал ближе к титулу. Фото: AFP
Определился официальный претендент на бой с Гвоздиком //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/4da/e31/5c44dae31b090.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/4da/e31/5c44dae31b090.jpg Бокс Маркус Браун победил Баду Джека и бросил вызов украинцу

Маркус Браун (23-0, 16 КО) в Лас-Вегасе единогласным решением судей разобрался с Баду Джеком (22-2-3, 13 КО) и стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздик (16-0, 13 КО).

"Джек думал, что он отведет меня на глубину и утопит, но я был в форме. Он не смог меня достать. Я был слишком быстрым, слишком хитрым. Он держал это в голове всю ночь, – прокомментировал бой Браун и обратился к тренеру украинца Тедди Атласую - Тедди, ты думаешь, что тренируешь лучшего полутяжеловеса в мире? Гвоздик, давай сделаем это".

Портал BoxRec ставит Маркуса Брауна на четвертую строку в рейтинге лучших боксеров полутяжелого веса. Александр Гвоздик идет на первой позиции.

Напомним, в декабре прошлого года Александр Гвоздик завоевал чемпионский пояс в поединке против Адониса Стивенсона. В 11-м раунде Гвоздик сумел нокаутировать соперника, таким образом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии WBC. После поединка Стивенсон попал в больницу и долгое время был в коме. К счастью, сейчас боксер пошел на поправку.

Ранее мы давали признания судьи поединка, который из-за переживаний похудел на десять килограмм и не может спать.

боксер, WBC, Александр Гвоздик, Маркус Браун

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