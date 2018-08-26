Определился следующий соперник Василия Ломаченко

Бывший чемпион мира в первом легком весе пуэрториканец Хосе Педраза стал чемпионом мира в легком весе. Педраза выиграл пояс по версии WBO, победив чемпиона мексиканца Раймундо Белтрана.

Поединок продлился все отведенные 12 раундов после которых все судьи отдали победу Педразе со счетом – 115-112, 117-110, 117-110.

Таким образом ожидается, что 1 декабря Хосе Педраза проведет объединительный бой с чемпионом WBA в легком весе украинцем Василием Ломаченко. Напомним, что на днях Ломаченко получил еще и пояс журнала The Ring.

Хосе Педраза родился 8 мая 1989 года в Пуэрто-Рико. Начинал как любитель и в 2009 году на чемпионате мира завоевал серебряную медаль. Дебютировал на профессиональном ринге в начала 2011 года. С тех пор провел 26 поединков – 25 побед (12 нокаутом) и 1 поражение. Проиграл в 2017 году техническим нокаутом Джервонте Дэвису, еще одному бойцу, с которым хотел бы встретиться Ломаченко.

Отметим, что Василий Ломаченко лидирует в топ-10 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.