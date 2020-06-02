Без Кличко, Фьюри и Тайсона в топ-10: опубликовали независимый рейтинг лучших боксеров в истории

Авторитетный и популярный в мире бокса портал BoxRec.com обнародовал компьютерный рейтинг лучших бойцов в истории. Интересно, что в десятку лучших не попали ни украинские братья Владимир и Виталий Кличко, ни нынешние супертяжеловесы-чемпионы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, ни даже Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. Не говоря уже об Александре Усике или Василии Ломаченко. К слову, вчера Кличко назвался Джорджем Флойдом и записал обращение против расизма.

Номером один стал "золотой" американец Флойд Мейвезер, который не потерпел на профессиональном ринге ни одного поражения. Он вроде бы завязал со спортом, но за громадные деньги был бы не против провести еще какой-нибудь поединок. Из топ-10 только филиппинец Мэнни Пакьяо продолжает оставаться на ходу, хотя также близок к завершению карьеры. Легендарный Мухаммед Али занял в списке четвертое место. Смотрите инфографику Daily Mail c количеством побед, поражений и ничьих.

Стало известно, что самый богатый спортсмен мира оплатил похороны Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США.

Смотрите, как Кличко занимался ночью серфингом на Днепре

Владимир Кличко катался на серфинге по Днепру Видео: Instagram

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