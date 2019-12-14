"Орел возвращается в октагон": бой Нурмагомедов – Фергюсон подтвержден официально

В апреле 2020 года должен состояться долгожданный поединок Нурмагомедова и Фергюсона, который срывался уже четыре раза

Бой Нурмагомедов - Фергюсон подтвержден официально / Фото: Instagram

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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Встреча чемпиона UFC в легком весе и первого номера рейтинга легковесов состоится 18 апреля на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США). "Официально. Орел возвращается в октагон в апреле", – говорится в сообщении Instagram UFC.

Интересно, что отец и тренер Хабиба Нурмагомедова назвал предстоящий поединок главным боем в истории UFC. "Я думаю, с точки зрения спортивной составляющей это один из важнейших боев. Он был назначен четыре раза и срывался по вине Хабиба два раза, по вине Фергюсона два раза. Его ждут миллионы болельщиков. Такой истории – по 12 побед – не было в UFC. Это главный бой в истории UFC. Этот бой важен не только для меня, но и для моей республики, для моей страны и для всех наших болельщиков", – говорил Абдулманап Нурмагомедов.

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Это уже пятая попытка с 2015 года провести бой Нурмагомедов (28-0) – Фергюсон (25-3). В четырех предыдущих случаях их поединок отменялся по различным причинам.

"Я всегда ставлю свои шансы выше, чем у моих соперников. Я лучше в борьбе. Я еще не падал, у него же были нокдауны. Бить я умею. Его буду особенно сильно бить", – сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов в сентябре защитил титул чемпиона UFC в бою с Дастином Порье, а Фергюсон в своем последнем бою в июне победил Дональда Серроне.

Нурмагомедов – Фергюсон / Фото: Twitter

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