Ортис: "Уайлдер был прав – ему нужна была всего одна секунда"

Кубинский боксер считает, что судьбу боя решил всего один удар

Луис Ортис / Фото: Getty Images

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Кубинский супертяжеловес Луис Ортис поделился своим мнение о проигранном поединке американскому чемпиону Деонтею Уайлдеру. На кону боя стоял титул чемпиона мира по версии WBC, но завоевать его Ортису снова не удалось – он проиграл нокаутом в седьмом раунде. Уайлдер – Ортис видео нокаута уже есть на нашем сайте.

"Это бокс. Тут либо я, либо он. План на бой состоял в том, чтобы работать, работать и еще раз работать. Я придерживался плана на бой, но потом он поймал меня ударом навстречу. Уайлдер был прав – ему нужна была всего одна секунда. Все видели, что я был готов физически и морально, но все изменил один удар", – сказал Ортис.

/ Фото: Getty Images

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Кстати, это был уже второй бой между Уайлдером и Ортисом. В 2018 году боксеры хорошенько друг друга потрепали. Деонтей впервые отправил Луиса в нокдаун в пятом раунде, а затем окончательно вырубил соперника в 10-м. Ортис имел шанс повернуть ход поединка в седьмом раунде, но немного не дожал американца, которого от нокдауна спас гонг. Тем не менее судьи тот раунд отдали кубинцу со счетом 10:8, хоть Уайлдер и не побывал на канвасе.

Отметим, что в андеркарте боя Уайлдер – Ортис украинский боксер Виктор Славинский одержал победу над Ригоберто Хермоссило решением судей. Это была 11-я победа подряд для нашего боксера.

А вот младший брат Деонтея Марселлос Уайлдер неожиданно был нокаутирован 37-летним Дастином Лонгом. Развязка боя наступила в четвертом раунде после резкого удара левой. Рефери даже не отсчитывал нокдаун Уайлдеру-младшему. Смотрите лучшие нокауты в андеркарте боя Уайлдер – Ортис:

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Все подробности в спецтеме Второй бой Уайлдер - Ортис

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