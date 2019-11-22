"Ортиса легко потрясти, но он же не будет носить шляпу": прогноз на бой с Уайлдером от легенды бокса

Деонтей Уайлдер / Фото: Getty Images

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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис дал свой прогноз на исход реванша между обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Луисом Ортисом, который пройдет 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. Ранее мы писали, что перед боем с Ортисом Уайлдер взял в руки пистолет.

"Кто выиграет этот поединок? Наверное, сделаю ставку на панчера, ведь знаю, как легко потрясти боксера, – отметил Льюис. – Мы увидим то же, что и в первом бою. Уайлдер и Ортис изучили друг друга. Деонтей понимает, что может нокаутировать соперника одним ударом. Он знает, чего ждать от Ортиса".

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Деонтей Уайлдер и Луис Ортис / Фото: AFP

Также легендарный супертяж отметил, что 40-летнего Ортиса легко потрясти: он видел, что кубинец не очень хорошо отреагировал на удар Кристиана Хаммера во втором раунде в предыдущем бою, хоть и выиграл его. "И трудно действительно что-то с этим сделать. Я имею в виду, что ты должен делать? Носить шляпу? Считаю, что лучше всего наносить удар не прямо, а в движение". А вот Деонтею, по мнению Леннокса, надо работать разнообразнее:

"Уайлдеру лучше не делать ставку только на сумасшедшую правую руку. Надо использовать разные удары – хуки, апперкоты, джебы. Нельзя работать лишь комбинацией левая-правая. Уайлдеру следует думать о правой руке в последнюю очередь. Конечно, Ортис будет этого ждать, ведь это лучший удар Уайлдера. Поэтому Деонтей должен его замаскировать".

Ранее мы сообщали, что желание драться с американцем Деонтеем Уайлдером высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!"- заявил Климас.

Но именноУайлдера называют самым опасным соперником для Усика в супертяжах.

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Уайлдер – Бризил Видео: AFP

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