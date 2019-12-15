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Оседлал "Терминатора": говорливый Лопес вырубил Комми уже во втором раунде и встретится с Ломаченко

15 декабря, 09:53

Чемпион неплохо работал джебом в первом раунде, но оказался в состоянии грогги уже во втором

Ричард Комми - Теофимо Лопес

Ричард Комми - Теофимо Лопес / Фото: Getty Images

Сколько готовили титульный бой в легком весе (до 61,2 кг) между чемпионом мира IBF Ричардом Комми (29-3, 26 KO) и претендентом Теофимо Лопесом (15-0, 12 KO), сколько подогревали к нему интерес, но мало кто мог подумать, что поединок, где определиться будущий соперник Василия Ломаченко, окажется столь скоротечным. Уже во втором раунде 22-летний американец выиграл у опытного ганийца нокаутом и стал новым чемпионом мира.

Отметим, что стартовый раунд остался за Комми, который эффективно распоряжался своим джебом и дважды потревожил Теофимо правыми прямыми. Лопес старался работать на контратаках,делая ставку на свой левый хук. И если в первом тайме африканец уходил от этого удара, то во втором задумка молодого американца сработала. Показалось, что он слегка пошатнул соперника левым боковым, а затем отправил на настил ринга ударом правой.

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Комми сумел подняться на ноги до истечения счета рефери и попытался продолжить бой, но находился в состоянии грогги, поэтому был зажат у канатов и практически не отвечал на попытку Теофимо его добить, пока судья не оставил бой. "Терминатор" из Ганы повержен, а Лопес, который после победы имитировал езду бовбоя на лошади, теперь в апреле 2020 года должен выйти против Василий Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

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Напомним, в конце прошлого года у Василия Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка. Инициатором разборок стал отец потенциального соперника украинского чемпиона – Теофимо Лопеса. Якобы он подошел к команде украинца и на повышенных тонах заявил, что сын "убьет" Ломаченко, если их очная схватка состоится.

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