От Ломаченко ждали разъяснений по поводу "вежливых людей", а он схватил себя между ног

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

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Вместо комментариев по поводу скандального ролика с российским спецназом на странице Ломаченко, в Instagram появилось видео с тренировки украинского боксера перед ожидаемым боем с Теофимо Лопесом, которое заканчивается провокационным жестом Василия.

INSTAGRAM

На появившемся видео запечатлено, как Василий Ломаченко разминает руки, а в конце исполняет известное движение певца Майкла Джексона, схватив себя между ног.

Часть подписчиков Василия Ломаченко в комментариях под этим видео отметила артистизм боксера: "Джексон курит". "Василий Джексон Ломаченко".

Другие видят в жесте Василия сигнал Теофимо Лопесу: "Лома докажет, что этот гавкающий щенок Лопес – переоцененный боксер. Папаченко подготовит Васю так, что Теофимо после боя забудет английский язык и все плохие слова, которые доносились из его рта".

При этом многие подписчики Ломаченко ждут от него объяснений за предыдущее скандальное видео, опубликованное на его странице в соцсети: "Тупонул ты, конечно, Васек с роликом. Не знаю, что думать", "Так а что по поводу того видоса? Комментарии будут?"

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

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Напомним, ранее Ломаченко поделился на своей странице в Instagram видео о "силе православного духа". На видео российские спецназовцы сначала идут в церковь поставить свечку, а затем берут в руки оружие и отправляются на поле боя. В конце автор видео благодарит за помощь в съемках "вежливых людей". Именно так прозвали российских военных, которые участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.

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