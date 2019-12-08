От Усика могут избавиться за кулисами: все варианты соперников Джошуа по следующему бою

Энтони Джошуа / Фото: Reuters

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Помимо Усика, с которым WBO обязала Джошуа подраться до 4 июня, у британского чемпиона мира в супертяжелом весе есть еще четыре элитных возможных оппонента по следующему бою. Напомним, накануне Энтони Джошуа вернул себе чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBO и IBF, одолев по очкам в Саудовской Аравии мексиканского толстяка Энди Руиса.

Лучшие моменты боя Джошуа – Руис

Вот в каком порядке, основываясь на котировках букмекеров, расставило претендентов на роль следующего соперника Энтони Джошуа британское издание Daily Mail

1-2. Александр Усик

1-2. Кубрат Пулев

3. Энди Руис

4-5. Деонтей Уайлдер

4-5. Тайсон Фьюри

Отметим, что если Усик определен следующим соперником Джошуа по линии WBO, то болгарин Кубрат Пулев является обязательным претендентом на принадлежащий британцу пояс IBF. Кого из них предпочтет Энтони? Не исключено, что британцу придется отказаться от одного из титулов, если не получится договориться об отсрочке обязательной защиты по другой из версий.

"И Усик обязательный претендент. И Пулев – обязательный претендент, – сказал в воскресенье промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн, являющийся также сопромоутером Усика. – Энтони заинтересован в каждом из этих двух боев. Как быть? Мы разберемся с этим, поработав за кулисами. А пока – празднуем"

Стоит сказать, что недавно и сам Усик дал понять, что, возможно, для его боя с Джошуа еще не время. "Хотел ли бы я сразу встретиться с победителем поединка Джошуа – Руис? Нет. Мне некуда спешить. Я бы с удовольствием сначала отбоксировал с Чисорой или еще с кем-то", – говорит Усик.

Однако вместе с тем промоутер украинского супертяжа Александр Красюк в воскресенье, 8 декабря, дал понять, что до лета Усик может успеть схлестнуться и с Чисорой, и с Джошуа. "Вызов (относительно боя с Джошуа до 4 июня) принят", – заявил Красюк, настаивающий, что Усику а не Пулеву принадлежит право "первой ночи" с Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: BoxingScene

Александр Усик / Фото: Instagram

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Однако несмотря на то, что Джошуа на словах уже согласился подраться с Усиком, предложил украинцу устроить в ринге рок-н-ролл, следующим соперником Энтони может стать не украинец и даже не Пулев – а снова толстяк Руис!

Видео: Reuters

"Вы же должны были слышать – мы собираемся провести с Энди третий бой", – заявил после субботнего триумфа Джошуа. Вопрос только, когда?

Не узнали? Это голова Руиса во время попадания от Джошуа

Энди Руис, естественно, не против новой схватки с Эй-Джеем. "Если у нас будет третий бой, я уже не допущу ошибки с набором лишнего веса, а выйду в лучшей форме за всю жизнь, – обещает Руис после субботнего фиаско в реванше с Джошуа. – Кто хочет увидеть третий бой, а?"

Между тем в самой Великобритании Энтони Джошуа подталкивают к бою с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. "Мы не можем называть Эй-Джея лучшим, пока он не прошел испытание лучшими", – настаивает известный британский эксперт, экс-боксер Карл Фроч.

Кстати, сам Фьюри на недавний вопрос, рассматривает ли он для себя возможность боя с Джошуа, ответил более чем утвердительно: "Сто процентов – да. Этот бой должен непременно состояться".

Напомним, что Уайлдер разнес Джошуа в пух и прах за приемы Кличко в бою с Руисом. "В бою против Руиса Джошуа был очень похож на Кличко: тот же метод – "джеб-захват-удержание". Это все, что нерешительный Джошуа показал в этот вечер, – заявил Уайлдер. – Вот кто зверь в ринге, так это я".

Так что не сбрасываем со счетов и этот вариант – Энтони Джошуа против "зверя" Деонтея Уайлдера.

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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