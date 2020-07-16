Українська
$ 27,12
31,03
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Отец Лопеса пригрозил лишить Ломаченко даже того, что невозможно отобрать по закону

16 июля, 13:41

Олег Люлька Олег Люлька

Отец и тренер непобедимого американца выступил с новыми угрозами в адрес знаменитого украинского боксера

Отец и тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF американца Теофимо Лопеса-младшего, Теофимо Лопес-старший заявил, что его пока что не знающий поражений сын получит статус чемпиона WBC в случае победы над Василием Ломаченко в октябре. Загвоздка заключается в том, что украинец является франчайзинговым чемпионом этой организации и, исходя из правил Всемирного боксерского совета, этот статус невозможно отобрать.

Реклама

Читайте также: У поединка Ломаченко – Лопес новая дата: его хотят перевести на систему "плати и смотри"

"Слушайте, в легком весе нет никого. Главный в легком весе – Ломаченко. Мы не собираемся понижать планку. Мы достанем Ломаченко и пойдем дальше. Когда мой сын побьет Ломаченко так, как мы собираемся это сделать, то станет лучшим в дивизионе. Ну и станет первым, кто объединит все четыре пояса в одну ночь. И не говорите о трех – мы заберем все четыре пояса. Мне сказали, что нам дадут пояс WBC, как только мы уложим Ломаченко. Я не знаю, что они дадут сыну – франчайзинговый пояс, обычный или что-то еще – он заберет титул WBC. Все, что есть у Ломаченко, будет нашим, – заявил каналу PepTalkUK Теофимо Лопес-старший. – Я сказал главе WBC Сулейману, что в его франчайзе нет никакого смысла. Если мы победим Ломаченко, а он останется их чемпионом, то это не лучший вариант. Маурисио сказал мне, что я прав. Сейчас мы ведем переговоры, и этот пункт также обсуждается. Мы хотим, чтобы все было в наборе. Мы хотим поставить точку в этой игре. Для этого нам нужны все пояса".

Лопес vs Ломаченко

Лопес vs Ломаченко / Фото: Boxing Scene

"Два лучшие парня встретятся между собой. У Ломаченко есть пояса, которые хотим мы, а у нас тот, который хочет он. Это будет настоящий бой. Поединок, которого все так ждут", – добавил Лопес-старший.

Реклама

Читайте также: Василий Ломаченко открыл свою гостиницу на берегу Черного моря: фото

Как мы писали ранее, аналитики называют Ломаченко фаворитом в бою с пока что непобедимым Лопесом. Вероятность выигрыша украинца в поединке оценивают в 72 процента, победы американца гондурасского происхождения – в 24 процента, а ничьей – в 4 процента.

Василий Ломаченко получает награду от WBO Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксеры Василий Ломаченко WBC Теофимо Лопес

Источник: XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: видео редкого случая в боксе
Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: видео редкого случая в боксеБокс
Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше Владимира
Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше ВладимираБокс
Есть на что посмотреть: украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессии
Есть на что посмотреть: украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессииБокс
Не Усиком единым: еще один украинский боксер оскандалился, отвечая на вопрос
Не Усиком единым: еще один украинский боксер оскандалился, отвечая на вопрос "Чей Крым?"Бокс
"Я сделал ДНК-тест. Это похоже на какую-то дичь": легендарный Тайсон узнал о своих корнях в АфрикеБокс
Жадность чемпиона: за бой с Канело украинцу Деревянченко предложили вдвое меньше, чем за Головкина
Жадность чемпиона: за бой с Канело украинцу Деревянченко предложили вдвое меньше, чем за ГоловкинаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять