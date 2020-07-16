Отец Лопеса пригрозил лишить Ломаченко даже того, что невозможно отобрать по закону

Отец и тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF американца Теофимо Лопеса-младшего, Теофимо Лопес-старший заявил, что его пока что не знающий поражений сын получит статус чемпиона WBC в случае победы над Василием Ломаченко в октябре. Загвоздка заключается в том, что украинец является франчайзинговым чемпионом этой организации и, исходя из правил Всемирного боксерского совета, этот статус невозможно отобрать.

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"Слушайте, в легком весе нет никого. Главный в легком весе – Ломаченко. Мы не собираемся понижать планку. Мы достанем Ломаченко и пойдем дальше. Когда мой сын побьет Ломаченко так, как мы собираемся это сделать, то станет лучшим в дивизионе. Ну и станет первым, кто объединит все четыре пояса в одну ночь. И не говорите о трех – мы заберем все четыре пояса. Мне сказали, что нам дадут пояс WBC, как только мы уложим Ломаченко. Я не знаю, что они дадут сыну – франчайзинговый пояс, обычный или что-то еще – он заберет титул WBC. Все, что есть у Ломаченко, будет нашим, – заявил каналу PepTalkUK Теофимо Лопес-старший. – Я сказал главе WBC Сулейману, что в его франчайзе нет никакого смысла. Если мы победим Ломаченко, а он останется их чемпионом, то это не лучший вариант. Маурисио сказал мне, что я прав. Сейчас мы ведем переговоры, и этот пункт также обсуждается. Мы хотим, чтобы все было в наборе. Мы хотим поставить точку в этой игре. Для этого нам нужны все пояса".