Отказался служить в армии и получил пять лет тюрьмы: 53 года назад великий Али принял скандальное решение

В этот день в 1967 году американский боксер Классиус Клей, который войдет в историю как легендарный Мохаммед Али, отказался принимать воинскую присягу, и это решение лишило его возможности не только выходить в ринг, но владеть чемпионским титулом.

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При этом в 1964 году великого бойца признали не годным для службы. Али отправился на призывную медкомиссию в январе 1964-го накануне первого боя с Сонни Листоном и легко прошел все тесты по физподготовке. А вот тест на умственные способности боксер провалил. Кассиус не смог ответить на вопрос: "Сколько часов работает человек с 6 утра до 3 часов дня, если у него есть час на обед?"

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Фото Библиотеки Конгресса США

IQ Клея составлял 78, что было намного ниже минимального уровня для прохождения службы. В марте 1964 года он вновь провалился на тестах, уже под наблюдением трех психиатров, и боксеру был присвоен статус "1-Y" – не годен для службы. Али шутил: "Я говорил, что я величайший, а не умнейший".

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Тем не менее в марте 1967-го Али провел защиту титула, нокаутировав в седьмом раунде Зору Фолли. А спустя месяц – 28 апреля был доставлен в Форт-Полк, штат Луизиана, где должен был принять воинскую присягу – война во Вьетнаме как раз была в самом разгаре. После того как один из офицеров выкрикнул: "Кассиус Клей! Сухопутные войска!" Али остался стоять на месте, хотя должен был сделать шаг вперед, если соглашался присягнуть вооруженным силам США.

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Фото U.S. National Archives and Records Administration

Тогда Али попросили пройти в соседнее помещение, где офицеры объяснили ему, что за отказ принять присягу грозит пять лет тюремного заключения и денежный штраф. Затем Мохаммеда отвели назад и снова предложили пройти процедуру принятия присяги, но он снова не сделал ша вперед.

В итоге Али заставили написать заявление и объяснить причины его отказа от исполнения воинской повинности. Боксер ответил, что должен быть освобожден от службы в армии США, поскольку является "священником исламской религии" – в "Нацию Ислама" Клей" вступил в 1964 году, сменив имя Кассиуса Клея на Мохаммеда Али.

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Али отпустили, но всего через час, еще до официального предъявления обвинений, спортивная комиссия штата Нью-Йорк лишила его боксерской лицензии, а также отказалась признавать его в качестве чемпиона мира. Спортивные комиссии Техаса и Калифорнии последовали примеру Нью-Йорка, а позднее к ним присоединилась и WBA. Кроме того, суд приговорил Али к максимальному наказанию: пяти годам тюрьмы, а также штрафу в 10 тысяч долларов.

Али пришлось приостановить свою спортивную карьеру. И на протяжении трех с половиной лет отлучения от бокса юристы боксера подавали одну апелляции на первоначальное решение суда за другой. За это время отношение большинства американцев к войне во Вьетнаме сильно изменилось. Остававшегося непреклонным Али, который был готов к тому, что уже никогда больше не выйдет на ринг, стали поддерживать все больше людей.



Фото Dutch National Archives

Во время вынужденного перерыва Мохаммед начал успешную карьеру оратора, многие университеты страны приглашали его читать лекции на платной основе. На этих выступлениях Али с удивлением узнал, что, несмотря на свое негативное отношение к войне во Вьетнаме, он является кумиром для молодежи. Мохаммед нашел поддержку в колледжах, многие студенты аплодировали ему стоя.

В тюрьме Али провел всего лишь 10 дней и то "за вождение транспортного средства с правами неправильной категории". В А в 1971 году Верховный суд США вынес оправдательный приговор по делу Мохаммеда: шесть судей пришли к выводу, что Призывная комиссия штата Кентукки сделала ошибку, не учтя религиозные убеждения Мохаммеда. Али был восстановлен во всех правах и мог полноценно вернуться к боксерской карьере.

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