Откровения жертвы Ломаченко: "Я хорошо по нему попал. И это обернулось для меня кошмаром"

Энтони Кролла, нокаутированный украинцем в апреле, рассказал о шансах Люках Кэмпбелла в бою с Хайтеком

Василий Ломаченко избил Энтони Кроллу. Фото: AFP

Бывший чемпион мира в легком весе британец Энтони Кролла оценил шансы своего соотечественника Люка Кэмпбелла в бою против Василия Ломаченко. Напомним, поединок олимпийских чемпионов-2012 состоится 31 августа в Лондоне на Арене О2 - самом загруженном стадионе в мире. А на кону будут пояса WBA и WBO, принадлежащие украинскому Хайтеку, а также вакантный пояс WBC.

Энтони Кролла Фото: AFP

"Люк Кэмпбелл абсолютно другого стиля боец. Сравнивать меня с ним бессмысленно, – заявил Энтони Кролла Sky Sports. – Я считаю, что стилистически у него больше шансов закатить Ломаченко крутой бой. Думаю, он будет выглядеть намного более конкурентно. Ведь у него прекрасная любительская школа, он победитель Олимпийских игр, фантастически крутой боксер-любитель. Многое будет зависеть от того, насколько агрессивно начнет поединок Ломаченко. Прогнозы сбываются и не сбываются. Если украинец начнет на максимуме, то не факт, что мой прогноз верный. Но, как по мне, Ломаченко сперва побоксирует с Кэмпбеллом. И минимум четыре стартовых раунда будут очень даже конкурентные".

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"Бой Ломаченко – Кэмпбелл получится крутым чисто с боксерской точки зрения. "Шахматы" топ-уровня. Ведь в ринге сойдутся два олимпийских чемпиона, два бойца топ-класса, – предрекает Энтони Кролла. – Вся фишка в том, чтобы держать Ломаченко на дистанции. А Кэмпбелл хорош в этом и у него преимущество в антропометрии. Но Ломаченко очень-очень круто сокращает дистанцию. Невероятно умный боксер".

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"Увидел ли я какие-то уязвимые места? Честно? Нет, не увидел, – признался Энтони Кролла. - Я практически не попадал. Помню, когда я один раз хорошо по нему попал, все сразу же обернулось для меня кошмаром. Он сразу же взвинтил плотность боя – это было просто жуткое чувство. Это было что-то типа: "Блин, а мне реально нечем ответить". Тогда я принял решение просто пережидать его атаки, чтобы затем и самому что-то попытаться сделать. И нет, дело не в том, что я был плохо готов или что-то в этом плане. Просто у меня не нашлось абсолютно никаких контраргументов", – заключил Кролла.

Как мы писали ранее, в Британии разрабатывают план по лишению Ломаченко всех чемпионских поясов. Тренер олимпийского чемпиона Люка Кэмпбелла уверен, что 31 августа украинский Хайтек может стать жертвой британца. "У Люка жесткий удар, у него хорошее ощущение дистанции. Я действительно уверен в том, что Люк может его побить", – заявил наставник Кэмпбелла Шейн Макгуиган.

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