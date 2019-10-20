Отменил перелет и остался на вторую ночь в больнице: после докдаунов Бетербиева у Гвоздика болела голова

Гвоздик все еще в больнице / Фото: Getty Images

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После вчерашнего поражения в объединительном бою от россиянина Артура Бетербиева, украинский полутяж Александр Гвоздик и вторую ночь проведет в госпитале. Об этом сообщил ESPN тренер нашего экс-чемпиона WBC Тедди Атлас. Вот полное видео этой зрелищной мегасхватки в Филадельфии. В десятом раунде поединка с Бетербиевым, которым теперь владеет поясами IBF и WBC, Гвоздик трижды оказался в нокдауне и после остановки боя в качестве меры предосторожности карета скорой помощи доставила его в госпиталь.

"Я по-прежнему здесь, в больнице, рядом с Александром, — рассказал Атлас. — Привел его вчера в госпиталь, так как от пропущенных ударов у парня болела голова. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели небольшое. Спустя 6 часов сделали ещё один снимок и предложили на всякий случай остаться в госпитале еще на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. Сперва убедимся, что ему ничего не угрожает. В понедельник Александр отправится домой. С ним все в порядке".

Тем временем промоутер Гвоздика Боб Арум уже начал подбирать ему следующего соперника, и им может стать мексиканец, которого уже знают, Хильберто Рамирес. Продолжают верить в нашего полутяжа его друзья и близкие. "Саня себя еще проявит, ведь он наш чемпион", – заявил депутат, борец Жан Беленюк.

Насколько Гвоздик был готов к чемпионству, мы ранее обсуждали с Алиной Шатерниковой.

Все подробности в спецтеме Бой Гвоздик - Бетербиев

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