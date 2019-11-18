Отправленный украинцем Гвоздиком в кому боксер: "Я поднялся, чтобы увидеть свою дочь"

Адонис Стивенсон по прозвищу Супермен

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Бывший чемпион мира среди профессионалов по версии WBC в весе до 81 кг Адонис Стивенсон рассказал о своем возвращении к жизни после тяжелого нокаута, в который его отправил украинец Александр Гвоздик. Напомним, год назад харьковчанин досрочно победил, а Стивенсон от его ударов впал в кому. Несколько недель он находился в критическом состоянии, но затем его состояние улучшилось.

Адонис рассказал, что ему помогало практически возвращаться с того света:

"Если бы не жена, то меня бы здесь уже не было. Я слышал ее, пока был в коме. И говорил себе: "Будь сильным, она рядом ради тебя. Я не хочу покидать этот мир, не хочу умирать и оставлять свою жену, а также свою дочку без меня. Я хочу оставаться здесь. Ради них я постоянно дрался, даже в коме я сражался, чтобы в один прекрасный момент подняться и увидеть свою дочь. Это было моей мечтой. Я никуда не собирался уходить. Я спал и в то же время говорил себе: "Твоя дочь даже не знает тебя. Ты должен драться!"

Сейчас же боксер даже начал тренироваться, хотя возвращаться в ринг не собирается.

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Также канадец вспомнил о своем детстве: "Когда я был ребенком, то не знал своего отца. И часто плакал и спрашивал: "Почему мой отец не здесь?" Я хотел узнать, кто он. Боже мой, да я даже никогда не видел его фотографии!"

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А вот что думает о Гвоздике, Усике и Ломаченко бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова.

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