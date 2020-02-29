"Ожидаете услышать, что костюм 20 кг весил или боксерки натирали?": Гвоздик – о проигрыше россиянину

Титульный бой с Бетербиевым прошел в октябре, но все еще интересует болельщиков украинского боксера

Украинский боксер Александр Гвоздик, отвечая на вопросы своих подписчиков в Instagram, еще раз рассказал о причинах поражения в титульном поединке от Артура Бетербиева (15-0, 15 КО). Напомним, что в октябре 2019 года в Филадельфии Гвоздик проиграл россиянину нокаутом в 10 раунде, хотя к тому моменту лидировал по судейским запискам.

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"По бою с Бетербиевым... Что вы ожидаете от меня услышать? Что костюм для выхода 20 кг весил или что боксерки натирали? Проблемы были и они комплексные. Я не буду ни разбирать их тут, ни оправдываться, ни вешать ответственность на кого либо. Он был лучше, я был хуже, точка. Вместо этого, я лучше займусь исправлением ошибок и я надеюсь, мы встретимся снова", – заявил украинский боец полутяжелого веса.

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Отметим, что начало ответа Гвоздика связано со словами Деонтея Уайлдера, который назвал очень странную причину своего проигрыша Фьюри:"Фьюри не нанес мне вообще никакого ущерба, но факт в том, что мой костюм оказался для меня слишком тяжелым. У меня в самом начале боя отказали ноги. К третьему раунду они были уже совершенно убиты".

Ранее мы сообщали, что Гвоздик планирует вернуться на ринг в июне. Об этом в интервью Boxing Scene рассказал тренер украинца Тэдди Атлас. Но конкретики с датой, местом или соперником пока что нет.

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