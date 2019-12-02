"Пахнет не очень хорошо": Джошуа заподозрили в применении допинга перед боем с Руисом

Боб Арум считает, что Джошуа неспроста согласился провести реванш с Руисом в Саудовской Аравии

Энтони Джошуа / Фото: AFP

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Американский промоутер Боб Арум предположил, что британец Энтони Джоуша выбрал для реванша с американцем Энди Руисом Саудовскую Аравию из-за возможных махинаций с допингом. Напомним, поединок за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе пройдет 7 декабря в Эд-Дирья. Промо боя Руис – Джошуа есть на нашем сайте.

"Смотрите сами... Мы просто были дезинформированы по поводу Джошуа. Похоже здесь, в США, есть что-то такое, какие-то проверки, какие-то комиссии, которые ему не подходят. А в Британии совсем другие стандарты проверки на допинг, гораздо более низкого уровня. Саудовская Аравия? Ну, все понятно. Там и вовсе нет никаких стандартов. Поэтому считаю, что в реванше будет абсолютно другой Джошуа. Поймите меня правильно. Не хочу никого ни в чем обвинять. Ведь я ничего толком не знаю, чтобы обвинять кого-то в чем-то конкретном. Но все это пахнет не очень хорошо. Я прям это чувствую", – сказал промоутер Ломаченко.

В первом поединке в июне этого года Руис сенсационно нокаутировал Джошуа и отобрал у него титул чемпиона мира. Для Джошуа это поражение стало первым на профессиональном ринге.

Мы также уже сообщали, что супербой Джошуа – Руис пройдет без супердевушек в ринге. Так как Саудовской Аравии, где состоится реванш 7 декабря, выходить в таком откровенном виде недопустимо.

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