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Пакьяо и в 40 лет – зверь: легендарный филиппинец в Лас-Вегасе разукрасил лицо непобедимому Турману

21 июля, 09:30

Мэнни одержал победу раздельным решением судей и завладел чемпионским поясом WBA в полусреднем весе

Пакьяо победил Турмана по очкам
Пакьяо победил Турмана по очкам. Фото: AFP

В Лас-Вегасе прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между 40-летним Мэнни Пакьяо и непобежденным американцем Китом Турманом за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Пакьяо победил своего 30-летнего визави раздельным решением судей – 113-114, 115-112, 115-112. После ударов старичка Мэнни изо рта Турмана хлестала кровь и вылетала капа – Пакьяо остается зверем в ринге!

Поединок начался без разведки, с обоюдных атак соперников. Пакьяо отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде. Однако американец не выглядел потрясенным и сразу же поднялся на ноги. Во втором раунде легендарный филиппинский боец продолжил серию атак и после свистка рефери в конце раунда издевательски просеменил ногами в адрес соперника. Правда, в середине боя Турман пришел в себя и выиграл несколько раундов. Тем не менее судьи отдали предпочтение знаменитому уроженцу Филиппин.

Пакьяо одержал 62-ю победу и завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе. С большой долей вероятности, в следующем бою Мэнни встретится с победителем объединительного поединка между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО) и обладателем пояса WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).

Как мы писали ранее, лучший теннисист Украины прокомментировал слова боксера о том, что "русские на нас не нападали". Сергей Стаховский, отреагировав на заявление Александра Гвоздика, написал у себя в Facebook: "С такими гражданами вскоре Украина прекратит свое существование".

Также мы писали, что российский боксер в критическом состоянии после боя. Ему удалили часть черепа. Состояние Максима Дадашева после проведенной трепанации в связи с отеком мозга оценивается как критическое. Напомним, поединок Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом был остановлен после 11-го раунда по просьбе команды россиянина. Затем Дадашеву стало плохо, его вырвало и он потерял сознание. Машина скорой помощи доставила его в больницу.

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Тег бокс, Мэнни Пакьяо, Кит Турман

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Championat.ru

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