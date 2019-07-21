Пакьяо и в 40 лет – зверь: легендарный филиппинец в Лас-Вегасе разукрасил лицо непобедимому Турману

Мэнни одержал победу раздельным решением судей и завладел чемпионским поясом WBA в полусреднем весе

Пакьяо победил Турмана по очкам. Фото: AFP

В Лас-Вегасе прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча между 40-летним Мэнни Пакьяо и непобежденным американцем Китом Турманом за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. Пакьяо победил своего 30-летнего визави раздельным решением судей – 113-114, 115-112, 115-112. После ударов старичка Мэнни изо рта Турмана хлестала кровь и вылетала капа – Пакьяо остается зверем в ринге!

Поединок начался без разведки, с обоюдных атак соперников. Пакьяо отправил Турмана в нокдаун уже первом раунде. Однако американец не выглядел потрясенным и сразу же поднялся на ноги. Во втором раунде легендарный филиппинский боец продолжил серию атак и после свистка рефери в конце раунда издевательски просеменил ногами в адрес соперника. Правда, в середине боя Турман пришел в себя и выиграл несколько раундов. Тем не менее судьи отдали предпочтение знаменитому уроженцу Филиппин.

Пакьяо одержал 62-ю победу и завоевал титул чемпиона WBA в полусреднем весе. С большой долей вероятности, в следующем бою Мэнни встретится с победителем объединительного поединка между чемпионом мира по версии IBF Эрролом Спенсом (25-0, 21 КО) и обладателем пояса WBC Шоном Портером (30-2-1, 17 КО).

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