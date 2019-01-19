Пакьяо заработает за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник

Боксеры сразятся за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе

Мэнни Пакьяо. Фото: AFP

Пакьяо заработает за бой с Бронером в четыре раза больше, чем его соперник //smm3.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2ec/1f0/5c42ec1f0583c.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2ec/1f0/5c42ec1f0583c.jpg 2019-01-19T11:22:00+02:00 Бокс Боксеры сразятся за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе

Атлетическая комиссия штата Невады опубликовала данные денежных вознаграждений участников боксерского шоу 19 января в США, главным поединком которого станет бой за титул "обычного" чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе между филиппинцем Мэнни Пакьяо и американцем Адриеном Бронером.

Так, гонорар филиппинца Мэнни Пакьяо, без учета процентов от продаж PPV и билетов, составит 10 миллионов долларов. Его соперник американец Адриен Бронер заработает 2,5 миллиона долларов, не считая бонусов.

Добавим, что накануне традиционная процедура взвешивания. Оба боксера вписались в рамки весовой категории. Весы под Пакьяо показали 66,2 кг, вес Бронера – 66,5 кг.

Предыдущий раз он выходил на ринг 14 июля, когда победил Лукаса Матиссе и стал обладателем пояса чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Напомним, что Мэнни Пакьяо – первый и единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях.

Бронер свой предыдущий бой провел 21 апреля против Джесси Варгаса. Та встреча завершилась ничьей - 115:113 в пользу Бронера, и дважды по 114:114.

Добавим, что Пакьяо не раз говорил, что хочет бой с Ломаченко, украинец же отнекивался, кивая на возраст соперника.Против боя с филиппинцем выступал и менеджер украинца Эгис Климас.

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