"Пенсионеры, прячьтесь": в Украину едет "зажигать" Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Легендарный ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор 22 октября посетит столицу Украины. Скандальный спортсмен приедет в Киев в рамках специального приглашения одного из букмекеров, который организует закрытую вечеринку со звездами спорта, телеведущими, музыкантами. Еще до начала вечеринки организаторы присвоили ей статус "зажигательной".

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Конор Макгрегор / Фото: Instagram

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Украинский интернет на новость о приезде Конора Макгрегора в Киев отреагировал с юмором. "Пенсионеры, прячьтесь" – иронизируют в Сети, вспоминая недавний инцидент с участием ирландца.

Напомним, в конце августа в Ирландии экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил угостить всех посетителей заведения собственным виски. Когда же мужчина в возрасте, сидевший за стойкой, отказался пить, Макгрегор ударил его сзади.

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Позже пострадавший от рук Макгрегора старик пожаловался на свое самочувствие: "После этого удара моя голова болела неделю. Мне не нравится этот парень. Он просто хулиган. Хулиган, у которого есть деньги".

По мнению чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, за случившееся Макгрегор должен был бы сесть в тюрьму: "Даже если пожилой человек ударит тебя по лицу 10 раз, ты не можешь ему ответить. Мы должны уважать стариков. Думаю, Конора должны посадить в тюрьму. Он должен задуматься о произошедшем. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?"

Впоследствии Макгрегор извинился за свою выходку. "Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так", – признал ирландец, которого уже через неделю ждут в Киеве.

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