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Перчатки в сторону: боксер Ломаченко стал пономарем в храме Иерусалима

25 декабря, 21:19

Облачившись в стихарь, знаменитый украинский боксер поучаствовал в Божественной литургии

Ломаченко во время литургии

Ломаченко во время литургии / Фото: Facebook

Перчатки – в сторону! Сегодня мир увидел знаменитого украинского боксера в очень необычной ипостаси. Ломаченко, на днях рассекавший на новом автодля дрифта, теперь поучаствовал в богослужении на Святой Земле в качестве пономаря.

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Двукратный олимпийский чемпион вошел в состав паломнической группы во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой. Но одним только паломничеством роль Василия Ломаченко в этой поездке не ограничилась – он поучаствовал в Божественной литургии в храме Иерусалимской Православной Церкви, выступив там в роли пономаря.

Для этого Василий Ломаченко облачился в стихарь – длинную богослужебную одежду с широкими рукавами.

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Ранее мы сообщали, что Ломаченко поучаствовал в освящении боксерского зала со своим другом-митрополитом. Это произошло в Запорожье. Тогда Василию был задан вопрос: "Вы возглавляете рейтинг лучших боксеров мира всех весовых категорий. Как ощущаете себя в этой роли?" На что Ломаченко ответил: "Это значит, что я нахожусь на правильном пути, я все делаю верно. И во славу Божию".

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Василий Ломаченко

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