Перед боем с Линаресом Ломаченко вручат награду Лучшему боксеру 2017 года

12 мая украинского боксера ждет поединок с Хорхе Линаресом, а сегодня Василий Ломаченко должен присутствовать на специальной церемонии вручения награды. Ранее Американская ассоциация журналистов, которые освещают бокс, признала Ломаченко лучшим боксером 2017 года.

Именно этот приз Василий получит на церемонии в Нью-Йорке. Журналисты и эксперты бокса в США отметили три победы спортсмена – над Джейсоном Сосой, Мигелем Марриагой и Гильермо Ригондо. Кроме того, приз лучшему тренеру года получит отец Василия Ломаченко – Анатолий.

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.