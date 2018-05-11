Перед боем с Линаресом Ломаченко вручат награду Лучшему боксеру 2017 года

Сегодня, 11:41

Кроме того, приз лучшему тренеру года получит отец Василия Ломаченко – Анатолий

Василий Ломаченко. Фото AFP
Василий Ломаченко. Фото AFP

12 мая украинского боксера ждет поединок с Хорхе Линаресом, а сегодня Василий Ломаченко должен присутствовать на специальной церемонии вручения награды. Ранее Американская ассоциация журналистов, которые освещают бокс, признала Ломаченко лучшим боксером 2017 года.

Именно этот приз Василий получит на церемонии в Нью-Йорке. Журналисты и эксперты бокса в США отметили три победы спортсмена – над Джейсоном Сосой, Мигелем Марриагой и Гильермо Ригондо. Кроме того, приз лучшему тренеру года получит отец Василия Ломаченко – Анатолий.

Бой между Василием Ломаченко и Хорхе Линаресом пройдет 12 мая в Нью-Йорке. Ранее мы рассказывали, что собой представляет соперник украинца. Хорхе Линарес - золотой мальчик и король-дровосек, боящийся своей родины. Интересно, что Хорхе женат на модели по имени Мишель, которая и сама немного боксирует. Пару лет назад девушка призналась, что является поклонницей Ломаченко.

Ранее Ломаченко сделал комплимент своему сопернику и признал, что бой будет для него нелегким. Тем не менее, украинец намерен побеждать, чтобы вписать свое имя в историю бокса.
бокс, Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко

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Источник:

sport.ua

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