Перед боем Усик – Беллью пройдут 7 поединков: список андеркарта

10 ноября в Манчестере абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик будет защищать титулы в поединке с экс-чемпионом мира Тони Беллью. В андеркарте шоу Matchroom Boxing в ринг выйдет известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов (2 поединка в профи, 2 победы). Соперником Дмитрия будет чемпион Голландии в среднем весе Джино Кантерс (5 побед, 2 поражения). Онлайн боя Усик – Беллью и вечера бокса в Манчестере пройдет на нашем сайте.

28-летний Митрофанов проведет третий бой на профи-ринге. За плечами боксера блестящая любительских карьера (бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион Украины), и участие во Всемирной серии бокса в составе команд "Украинские атаманы" и "Мексико Сити Геррерос". Профессиональный дебют Дмитрия состоялся в октябре прошлого года в США, где он одержал победу техническим нокаутом над местным боксером Брэндоном Меддоксом. Следующим соперником украинца также был представитель США Маркус Уиллс. Бой завершился в пользу Митрофанова.

В случае победы над Кантерсом Митрофанов подпишет промоутерский контракт с компанией братьев Кличко "K2 Promotions".

Весь список поединков вечера бокса в Манчестере 10 ноября:

Александрос Картозия (6-1-0) – ТВА

Дмитрий Митрофанов (2-0-0) – Джино Кантерс (5-2-0)

Сэм Хайд (13-0-1) – Ричард Риакпоре (7-0-0)

Дэвид Аллен (15-4-2) – Ариель Эстебан Бракамонте (8-1-0)

Джош Келли (7-0-0) – Вальтер Фабиан Кастильо (13-2-0)

Рики Бернс (42-7-1) – Скотт Кардл (23-2-1)

Энтони Кролла (33-6-3) – Дауд Йордан (38-3-0)

Александр Усик (15-0-0) – Тони Беллью (30-2-1)

Напомним, что в среду в Музее футбола в Манчестере прошла открытая тренировка Усика и Беллью. Сразу несколько британских медиа сделали прямое включение и один из журналистов, анализируя стиль Александра Усика с улыбкой заметил, мол, у него такие быстрые ноги, что мы должны выйти в ринг и целовать их в благодарность за возможность наблюдать за их работой.