Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,96
26,41

Перед чемпионским супербоем с Руисом британца Джошуа отправил в нокдаун его спарринг-партнер

3 декабря, 11:27

Поединок супертяжеловесов состоится в Саудовской Аравии 7 декабря

Энтони Джошуа

Энтони Джошуа / Фото: AFP

Всего четыре дня остается до матча-реваша супертяжеловесов Энтони Джошуа и Энди Руиса-младшего. Британец и американец мексиканского происхождения сойдутся в "Столкновении в дюнах" в Саудовской Аравии 7 декабря. Как мы вчера писали, арену для мегапоединка на 15 тысяч зрителей наконец достроили.

После того, как боксеры прибыли на место поединка пришла информация, что экс-чемпион мира Джошуа (22-1, 21 КО) был вновь серьезно потрясен во время спаррингов. Об этом сообщает авторитетный ресурс WBN. По информации источника британец побывал в нокауте и перед первой, летней, встречей с мексиканцем. Тогда его на настил отправил Джоуи Давейко.

Сейчас обидчика Джошуа не назвали. Однако приводится список его спарринг-партнеров в лагере: Эндрю Табити (17-1, 13 КО), Дерек Чисора (32-9, 23 КО), Том Литтл (10-7, 3 КО), Албон Первизай (12-1, 9 КО), Тимоти Мотен (5-0, 2 КО).

Реклама

Читайте также:Руис приготовился к нескольким версиям Джошуа в матче-реванше

В тренде
Расписание сборной Украины на Евро-2020: с кем начинаем борьбу за трофей
Сборная Украины

Остается ждать подтверждения этой информации от команды британца, если она на это решится. Кстати, новость о нокауте перед встречей с Руисом появилась уже после поражения Джошуа. На этот раз – перед боем.

Смотрите сюжет о том, что думает экс-чемпионка мира Алина Шатерникова о бое Джошуа с Поветкиным

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Саудовская Аравия спарринг-партнер Энтони Джошуа Энди Руис

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаута
Насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд: видео нокаутаБокс
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – Ортис
Вырубил одним ударом: смотрите видео нокаута в бою Уайлдер – ОртисБокс
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса
Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам боксаБокс
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутом
Уайлдер – Ортис: чемпион защитил титул, победив нокаутомБокс
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против Ортиса
Уайлдер бил на силу меньше, но точнее: статистика ударов боя против ОртисаБокс
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия Кличко
Уайлдер – Ортис: во сколько и где смотреть битву за бывший титул Виталия КличкоБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...