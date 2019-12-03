Перед чемпионским супербоем с Руисом британца Джошуа отправил в нокдаун его спарринг-партнер

Энтони Джошуа / Фото: AFP

Всего четыре дня остается до матча-реваша супертяжеловесов Энтони Джошуа и Энди Руиса-младшего. Британец и американец мексиканского происхождения сойдутся в "Столкновении в дюнах" в Саудовской Аравии 7 декабря. Как мы вчера писали, арену для мегапоединка на 15 тысяч зрителей наконец достроили.

После того, как боксеры прибыли на место поединка пришла информация, что экс-чемпион мира Джошуа (22-1, 21 КО) был вновь серьезно потрясен во время спаррингов. Об этом сообщает авторитетный ресурс WBN. По информации источника британец побывал в нокауте и перед первой, летней, встречей с мексиканцем. Тогда его на настил отправил Джоуи Давейко.

Сейчас обидчика Джошуа не назвали. Однако приводится список его спарринг-партнеров в лагере: Эндрю Табити (17-1, 13 КО), Дерек Чисора (32-9, 23 КО), Том Литтл (10-7, 3 КО), Албон Первизай (12-1, 9 КО), Тимоти Мотен (5-0, 2 КО).

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Остается ждать подтверждения этой информации от команды британца, если она на это решится. Кстати, новость о нокауте перед встречей с Руисом появилась уже после поражения Джошуа. На этот раз – перед боем.

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