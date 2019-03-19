Перед Кличко – "Проблема": официально назван следующий соперник Деонтея Уайлдера

Стало известно, против кого Деонтей будет 18 мая защищать свой титул чемпиона WBC

Уайлдер против Бризила. Первая дуэль взглядов. Фото: Getty Images

Перед Кличко – "Проблема": официально назван следующий соперник Деонтея Уайлдера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/131/123/5c913112347fe.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/131/123/5c913112347fe.png 2019-03-19T20:13:00+02:00 Бокс Стало известно, против кого Деонтей будет 18 мая защищать свой титул чемпиона WBC

На пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Нью-Йорке, чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) официально объявил, что он будет защищать свой титул против обязательного претендента Доминика Бризила. Это 33-летний гренадер ростом 201 см по прозвищу "Проблема". В активе Бризила – 21 бой, из которых 20 он выиграл (18 нокаутом). Свое единственное поражение Доминик потерпел от Энтони Джошуа в 2016 году.

Противостояние Уайлдер – Бризил состоится 18 мая на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) и будет показано Showtime Championship Boxing, а не на pay-per-view, как сообщалось ранее.

Напомним, свой последний бой Уайлдер провел еще в мае прошлого года против Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО) и свел его вничью. Тогда как Бризил дрался с Карлосом Негроном (20-2, 16 КО) в декабре и победил нокаутом в девятом раунде.

Как сообщалось ранее, Уайлдеру, обставившему Виталия Кличко, предлагали 25 миллионов долларов за бой с Владимиром. Также среди его возможных соперников называли и Александра Усика. Однако Уайлдер отказался подписывать контракт со стриминговой компанией DAZN, предполагавший украинских визави для американца. Хотя в будущим таких поединков и нельзя исключать.

Как сообщалось ранее, митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес.

Также сообщалось, что Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри".

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