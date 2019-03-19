Перед Кличко – "Проблема": официально назван следующий соперник Деонтея Уайлдера
Стало известно, против кого Деонтей будет 18 мая защищать свой титул чемпиона WBC
На пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Нью-Йорке, чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (40-0-1, 39 КО) официально объявил, что он будет защищать свой титул против обязательного претендента Доминика Бризила. Это 33-летний гренадер ростом 201 см по прозвищу "Проблема". В активе Бризила – 21 бой, из которых 20 он выиграл (18 нокаутом). Свое единственное поражение Доминик потерпел от Энтони Джошуа в 2016 году.
Противостояние Уайлдер – Бризил состоится 18 мая на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США) и будет показано Showtime Championship Boxing, а не на pay-per-view, как сообщалось ранее.
Напомним, свой последний бой Уайлдер провел еще в мае прошлого года против Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 КО) и свел его вничью. Тогда как Бризил дрался с Карлосом Негроном (20-2, 16 КО) в декабре и победил нокаутом в девятом раунде.
Как сообщалось ранее, Уайлдеру, обставившему Виталия Кличко, предлагали 25 миллионов долларов за бой с Владимиром. Также среди его возможных соперников называли и Александра Усика. Однако Уайлдер отказался подписывать контракт со стриминговой компанией DAZN, предполагавший украинских визави для американца. Хотя в будущим таких поединков и нельзя исключать.
Как сообщалось ранее, митрополит Онуфрий не уверен, что Усику стоит переходить в супертяжелый вес.
Также сообщалось, что Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри".
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