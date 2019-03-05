Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана
Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы
Уже вскоре абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,13 КО) прилетит в США для подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе. Этот поединок должен состояться 18 мая в Чикаго. Наиболее вероятным соперником украинца называется Александр Поветкин (34-2, 24 КО).
При этом стало известно имя одного из спарринг-партнеров Усика в Америке. Им будет представитель сборной Казахстана – 20-летний любитель Айболды Дауренулы. Об этом сообщил главный тренер любительской казахстанской команды Галым Кенжебаев.
Как сообщают vesti.kz, группа молодых боксеров из Казахстана приехала на месячный в США, чтобы набраться опыта. Там они собираются провести интересные спарринги: Нурдаулетов – с Александром Гвоздиком, братья Тольтаевы – с Василием Ломаченко. А одним из спарринг-партнеров Усика должен стать Дауренулы, которого называют восходящей звездой казахстанского бокса.
Будущий спарринг-партнер Усика Айболды Дауренулы
Как сообщалось ранее, Поветкин избегает встречи с Усиком, и соперником украинца может стать камерунец.
Также в сеть попало видео тренировки Усика с мячом, после которой болельщики принялись шутить: "Так улетит и Поветкин".
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