Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана

Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Александр Усик. Фото: Getty Images

Перед Поветкиным Усик отточит свой удар на звезде из Казахстана //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/afc/715/5c4afc715d91b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/afc/715/5c4afc715d91b.jpg 2019-03-05T18:30:04+02:00 Бокс Стало известно имя одного из спарринг-партнеров украинца в Америке. Это 20-летний Айболды Дауренулы

Уже вскоре абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,13 КО) прилетит в США для подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе. Этот поединок должен состояться 18 мая в Чикаго. Наиболее вероятным соперником украинца называется Александр Поветкин (34-2, 24 КО).

При этом стало известно имя одного из спарринг-партнеров Усика в Америке. Им будет представитель сборной Казахстана – 20-летний любитель Айболды Дауренулы. Об этом сообщил главный тренер любительской казахстанской команды Галым Кенжебаев.

Как сообщают vesti.kz, группа молодых боксеров из Казахстана приехала на месячный в США, чтобы набраться опыта. Там они собираются провести интересные спарринги: Нурдаулетов – с Александром Гвоздиком, братья Тольтаевы – с Василием Ломаченко. А одним из спарринг-партнеров Усика должен стать Дауренулы, которого называют восходящей звездой казахстанского бокса.

Будущий спарринг-партнер Усика Айболды Дауренулы

Как сообщалось ранее, Поветкин избегает встречи с Усиком, и соперником украинца может стать камерунец.

Также в сеть попало видео тренировки Усика с мячом, после которой болельщики принялись шутить: "Так улетит и Поветкин".

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