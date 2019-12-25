Перед повторным боем с Уайлдером Тайсон Фьюри взял себе тренером Конора Макгрегора

Тайсон Фьюри любит новые вызовы / Фото: Reuters

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Одиозный британский боксер Тайсон Фьюри нашел себе необычного тренера и спарринг-партнера в одном лице. Напомним, бывший чемпион мира в супертяжелом весе готовится к повторному бою с американским чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Состоится он 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе. Мы писали, что отец "Цыганского короля" заставил его потолстеть, чтобы нокаутировать Уайлдера.

Ранее Фьюри заявлял, что после завершения карьеры боксера перейдет в смешанные единоборства. И вот одним подтверждением этого стала информация, что Тайсон будет тренироваться вместе с бывшим чемпионом мира UFC ирландцем Конором Макгрегором:

"Думаю, что Конор – фантастический воин. Он сам предложил мне тренироваться вместе, если я когда-то захочу перейти в ММА. Вы знаете лучшего тренера, чем Макгрегор? Я с большим нетерпением жду тренировки с ним. Мы собираемся все спланировать, и вскоре я буду в Дублине. Я обязательно буду заниматься с ним. На прошлой неделе я тренировался по ММА с Дарреном Тиллом в Ливерпуле. И я действительно наслаждаюсь новым вызовом".

Ни Фьюри, ни Уайлдер не проиграли пока что ни одного боя. А первая их встреча год назад закончилась ничьей.

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