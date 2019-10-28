Перед реваншем с Джошуа толстяк Руис выполнил кардио-тренировку посреди дороги

Энди Руис / Фото: AFP

Мексиканский боксер Энди Руис помог незнакомому автолюбителю вытолкать с трассы заглохший джип.

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В июне 30-летний боксер стал чемпионом мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO, победив британца Энтони Джошуа, нанеся своему сопернику первое поражение в карьере.

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Машина, находившаяся перед транспортным средством Руиса, заглохла прямо на дороге. Боксер не растерялся и помог незнакомцу оттолкать джип с трассы, чтобы не мешать дорожному движению.

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Реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, что Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Посмотрите, на что Руис потратил гонорар за победу над Джошуа:

Новый дом Энди Руиса. Источник: twitter.com/MichaelBensonn

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