Перед реваншем с Джошуа толстяк Руис выполнил кардио-тренировку посреди дороги

Мексиканский боксер Энди Руис помог незнакомому автолюбителю вытолкать с трассы заглохший джип.
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В июне 30-летний боксер стал чемпионом мира по версии WBA Super, WBO, IBF и IBO, победив британца Энтони Джошуа, нанеся своему сопернику первое поражение в карьере.
Машина, находившаяся перед транспортным средством Руиса, заглохла прямо на дороге. Боксер не растерялся и помог незнакомцу оттолкать джип с трассы, чтобы не мешать дорожному движению.
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Реванш Энди Руиса и Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.
Напомним, что Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.
Посмотрите, на что Руис потратил гонорар за победу над Джошуа:
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