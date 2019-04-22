Переехал и скрылся с места преступления: в Бразилии убили бывшего бойца UFC

У спортсмена случился конфликт с автомобилистом, но в итоге словесная перепалка завершилась трагически

Родриго Гоиана де Лима. Фото: Jungle Fight.

Бывший боец UFC Родриго Гоиана де Лима был убит в воскресенье вечером в бразильском городе Белен. У спортсмена случился конфликт по неизвестным причинам с водителем другого автомобиля. ПОлиция сообщает, что его зовут Джефферсон Роджер Масиэль Барата. Де Лима вышел из автомобиля, но второй водитель неожиданно сбил спортсмена и скрылся с места преступления.

28-летний Родриго провел в MMA 12 профессиональных поединков (9-3). В UFC он дрался дважды, оба раза проиграв.

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