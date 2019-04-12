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"Перехитрить Ломаченко почти невозможно!": в ночь на субботу украинец проведет защиту титула

Сегодня, 09:34

Взвешивание Лома и Кроллы перенесли из-за убитого рэпера и дали суперпояс, а букмекеры не верят в соперника украинца


В ночь с 12 на 13 апреля в Лос-Анджелесе на ринге "Стейплс Центра" украинский Хайтек – легковес Василий Ломаченко – проведет свой 14-й профибой (12-1, 9 КО). Изначально в эти даты чемпион WBA, WBO и его промоутер Боб Арум планировали объединительный бой с чемпионом мира IBF Ричардом Комми, но ганиец травмировал кисть. А нынешнего соперника Энтони Кроллу (34-6-3, 13 КО) аккерманцу навязала WBA: британец – обязательный претендент по их версии. Ни специалисты, ни букмекеры не верят, что "Миллион Долларов" из Манчестера представляет угрозу для украинца (1 к 25 на победу Кроллы от PaddyPower). "Ломаченко – слишком хороший боксер, его не вывести из игры просто. Он может стать лучшим в мире. Как и еще один украинец – Усик. Все пытаются перехитрить этих парней, но это почти невозможно", – заявил легендарный тренер Фреди Роач, не заметивший, видно, что Лома и так №1 в рейтинге боксеров всех весовых категорий. Напомним, что все самое интересное о бое, который пройдет в ночь на 13 апреля, зрители проекта "Сегодня" на телеканале "Украина" увидят в субботу в 19:00.

Во время общения Ломаченко с СМИ вновь всплыла тема его возможного поединка со звездой UFC Конором Макгрегором: "Макгрегор – шоумен, он зарабатывает деньги. Какой ему бокс? Сможет ли он со мной боксировать? Не думаю. Возможно, он неплохо боксирует для непрофессионала. Но в реальном поединке нет шансов. Согласился бы я на такой бой? Конечно, он был бы для меня очень легким. Я бы получил удовольствие от такого поединка".

Накануне боя боксеры прошли взвешивание. Но не без приключений. По словам Арума, в Staples Center прошла поминальная служба перед похоронами американского рэпера Nipsey Hussle, который 31 марта получил смертельное ранение. Друзья исполнителя забронировали арену для прощания с ним, и команды боксеров не стали возражать о переносе взвешивания в Los Angeles Convention Center. Перед боем от Всемирной боксерской организации Василий получил пояс суперчемпиона. Он позволяет претендовать на титул WBO в любом весе и получить незамедлительный реванш, если проиграет чемпионский пояс.

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Тег Василий Ломаченко, Энтони Кролла

Вы сейчас просматриваете новость " "Перехитрить Ломаченко почти невозможно!": в ночь на субботу украинец проведет защиту титула". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ:

Павлова Елена , Катерина Макаревская

Источник:

Сегодня|Спорт

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