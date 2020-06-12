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Перспективный боксер из команды Ломаченко заразился коронавирусом за четыре дня до боя

12 июня, 08:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Боксер прошел тест на коронавирус после заболевания его спарринг-партнера

Перспективный американский боксер второго полулегкого веса Кристофера Завала заболел коронавирусом накануне своего боя против Эдварда Васкеса, который должен был состояться 16 июня. Вечер бокса организовывает известный промоутер Боб Арум, занимающийся также делами украинца Василия Ломаченко.

Как сообщает Boxing Scene, Кристофер прошел тест еще до прибытия в Лас-Вегас и болезнь у него проходит с легкими симптомами. Причиной раннего тестирования боксера стало заражение на коронавирус его спарринг-партнера. Завала провел на профессиональном ринге шесть боев и все выиграл.

Тем временем разгорается скандал в супертяжелом весе. Глава WBO поставил ультиматум британскому чемпиону: Усик должен быть следующим. Хотя возможность боя за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Джошуа и Фьюри Валькарселю нравится, но украинец сохраняет статус обязательного претендента и должен боксировать за титул.

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Хотя ранее была информация, что Джошуа готов отказаться от пояса, на который претендует Усик, с возможностью вернуть его.

Какие шансы имеют в бою без правил боксер Усик и борец Грицай:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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бокс боксер коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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