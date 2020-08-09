Перспективный боксер повторил рекорд Ломаченко, завоевав пояс в третьем бою

Перспективный кубинский боксер Освари Дэвид Моррель завоевал титул WBA Interim во втором среднем весе в третьем бою на профессиональном ринге и повторил рекорд украинца Василия Ломаченко и тайца Саэнсака Муангсурина. Правда, Вася взял полноценный титул, а у Морреля он только "временный", сообщает vringe.com.

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В титульном поединке 22-летний кубинец победил 35-летнего Леннокса Аллена из Гайаны, для которого это поражение стало первым в карьере при 22 победах и одной ничьей. Бой продлился все 12 раундов, после чего все судьи отдали победу Моррелю – 120-108, 119-109 и 118-110.

Ранее мы писали, что Лопес в оскорбительной форме объявил окончательное решение по поводу боя с Ломаченко. Непобедимый американец, отказывавшийся драться из-за низкого гонорара, таки выйдет в ринг против украинца.

Тем не менее, Ломаченко нашел, за что поблагодарить Лопеса: "Я как ребенок, который играется одной игрушкой". Украинский боксер рассказал о своих чувствах во время пандемии и отношении к будущему сопернику.

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