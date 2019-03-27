Первая защита Гвоздика: когда бой, с кем придется драться украинцу и что думают букмекеры

Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе

Афиша к бою Гвоздик - Нгумбу.

Первая защита Гвоздика: когда бой, с кем придется драться украинцу и что думают букмекеры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba6/7ed/5c9ba67ed8994.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba6/7ed/5c9ba67ed8994.jpg 2019-03-27T18:53:00+02:00 Бокс Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе

30 марта украинский боксер Александр Гвоздик проведет первую добровольную защиту титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Соперником нашего боксера станет малоизвестный француз конголезского происхождения Дуду Нгумбу. Бой состоится на 2300 Arena в Филадельфии, США, традиционно поздней ночью по киевскому времени. Ранее мы писали, что в США раскупили все билеты на бой украинца Гвоздика.

Гвоздик завоевал первый в карьере чемпионский пояс в декабре прошлого года, нокаутировав в Квебеке знаменитого канадца Адониса Стивенсона. 41-летний экс-чемпион после боя впал в кому и только сейчас начинает приходить в себя.

Для Гвоздика это была 16-я победа подряд на профи ринге, при этом 13 из них украинец одержал досрочно! К последним боям Александр готовился в компании своих друзей Василия Ломаченко и Александра Усика, где он прислушивался к советам Анатолия Ломаченко. А непосредственно во время боя со Стивенсоном в углу украинца находился знаменитый экс-тренер Майка Тайсона Тедди Атлас. Кстати, по итогам прошлого года Гвоздик победил в номинации "Открытие года" по версии Всемирного боксерского совета.

Кто такой соперник Гвоздика Дуду Нгумбу:

37-летний Дуду Нгумбу одержал 38 побед (14 нокаутом) при восьми поражениях и во второй раз в карьере будет претендовать на чемпионский пояс. В 2017 году он проиграл россиянину Игорю Михалкину бой за титул IBO.

Хотя в его послужном списке уже есть титулы чемпиона мира по версии малозначимой Всемирной боксерской федерации (WBF), интернационального чемпиона по версии WBC, чемпиона Африканского боксерского союза, чемпиона Европы по версии WBO, но бой против Гвоздика станет вершиной всей его карьеры – все же пояс WBC намного сильнее котируется в мире бокса.

Кстати, Нгумбу достаточно хорошо знаком с нашей страной, ведь он уже дважды гостил в Украине – в 2013 году в Киеве он по очкам победил нашего соотечественника Вячеслава Узелкова, а через полгода в Броварах уступил россиянину Умару Саламову.

Александр Гвоздик Дуду Нгумбу Украина Страна Франция 31 Возраст 37 188 см Рост 180 см 192 см Размах рук - 3 Место в рейтинге boxrec 25 16 (13) Побед (нокаутом) 38 (14) 0 Ничьих 0 0 Поражений (нокаутом) 8 (1) Последние 5 боев Адонис Стивенсон (В) Йоанн Конголо (В) Мехди Амар (В) Игорь Михалкин (П) Крейг Бейкер (В) Джонатан Профише (В) Юниески Гонсалес (В) Билал Лаггун (В) Исаак Чилемба (В) Габриэль Лекроснье (В)

Букмекеры о бое Гвоздик – Нгумбу:

Букмекеры считают Гвоздика безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на досрочную победу украинца – 1.28, на победу Нгумбу нокаутом – 41.0. Также не верят эксперты, что француз сможет одолеть украинца по очкам – коэффициент на такой исход равняется 29.0 против 3.75 в пользу Александра.По мнению букмекеров, вероятнее всего бой завершится в шестом или седьмом раундах (9.50), а победа Гвоздика наиболее вероятна с 6 по 9 раунды (3.75).

Где смотреть бой Гвоздик – Нгумбу:

По украинскому времени бой пройдет в ночь с 30 на 31 марта. Ориентировочное начало – в 4:50 утра. Прямая трансляций поединка будет на телеканале "Интер".

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