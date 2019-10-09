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Первым соперником Усика в супертяжах будет американец Уизерспун – официально

9 октября, 09:34

38-летний фармацевт-нокаутер выйдет в ринг против украинца вместо погоревшего на допинге голландца

Усик vs Уизерспун

Усик vs Уизерспун / Фото: Twitter

Теперь это уже официально! Стало известно имя нового соперника бывшего абсолютного чемпиона тяжелого веса украинца Александра Усика (16-0, 12 КО) в его дебютном поединке в хэвивейте, который состоится 12 октября в Чикаго. Как и ожидалось, место Тайрона Спонга займет 38-летний американец Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО). Об этом сообщил со-промоутер украинца британец Эдди Хирн на своей странице в Twitter. Ранее Усика прорвало: "Говорят, Бог дает знак, что мне не нужно идти в супертяжи".

Фото Чазза Уизерспуна

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Напомним, накануне стало известно, что Тайрон Спонг, с которым должен был драться Усик, провалил допинг-тест, погорев на препарате от бесплодия. Команда украинца начала поиски нового соперника для Александра на ту же дату – 12 октября.

Позже появилась информация, что Усику нашли нового соперника: это фармацевт-нокаутер из США по имени Чазз. Погоревшему на допинге голландцу Спонгу нашли замену в лице 38-летнего американца Уизерспуна.

Однако не успели украинцу подыскать нового соперника, как и бой Усик – Уизерспун оказался под угрозой. Причина – в решении атлетической комиссии штата Пенсильвания относительно американского боксера, которая запрещает ему драться до 20 ноября. Но, судя по официальному анонсу от промоутера Эдди Хирна, организаторам предстоящего вечера бокса в Чикаго удалось эту проблему решить.

Смотрите видео из тренировочного лагеря Усика

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Эдди Хирн Чазз Уизерспун

Источник: Сегодня|Спорт

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