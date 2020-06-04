Первыми на ринг в Украине выйдут девушки: наши "Львицы" проведут бои 1 июля в Киеве

Соперницы "Украинских львиц" пока не называются, но девушки обещают быть "голодными" и "мотивированными"

Лига женского бокса планирует провести в Киеве вечер боев 1 июля – первый в эпоху коронавируса. Шоу должно состояться в столице Украины, на него, по предварительной информации, пустят ограниченное количество зрителей. Также организаторы обещают прямую трансляцию боев с участием "Украинских львиц".

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В декабре прошлого года, "Украинские Львицы" разгромили сборную Литвы. Тогда пять поединков завершились победами спортсменок украинской команды, один выиграла представительница Литвы, а еще один был завершен вничью.

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Как сообщает boxing-mma.com, 1 июля мы точно увидим Иванну Крупеню и Снежану Холодкову.

Снежана Холодкова непосредственно перед карантином, в первой половине марта 2020 года, завоевала золотую медаль на коммерческом турнире 3rd Riga Ladies Boxing Cup 2020 в Латвии. Она победила в весовой категории до 57 кг. Кроме того, Холодкова была признана лучшей спортсменкой этих соревнований.

Вице-чемпионка Европы по боксу Иванна Крупеня намерена в ближайшее время перейти в смешанные единоборства.

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"Львицы" выйдут на ринг голодными и мотивированными, как никогда ранее, но как и ранее – покажут зрителям настоящее шоу! Переговоры на завершающей стадии, и скоро мы огласим наших соперниц. Также готовим приятный сюрприз, который придаст шоу колорит", – говорится в заявлении Women’s Boxing League.

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