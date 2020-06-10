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Первый большой бокс после карантина: как молодой небитый "Бам" Стивенсон уложил известного пуэрториканца

10 июня, 10:02

Елена Павлова Елена Павлова

Американец одержал уверенную победу нокаутом в шестом раунде

Этой ночью в игорной столице мира Лас-Вегасе прошел первый после карантина большой вечер бокса в США. В главном бою шоу обладатель титула WBO в полулегком весе 22-летний Шакур Стивенсон провел нетитульный поединок на категорию выше – до 59 кг – с известным пуэрториканцем Феликсом Карабальо. Напомним, что еще 25 апреля разрешили провести вечер бокса со зрителями в зале в Никарагуа.

Фаворит этого поединка Стивенсон по прозвищу "Бам" владел инициативой с первых секунд, отправил соперника в нокдаун уже под конец первой трехминутки и одержал уверенную победу нокаутом в шестом раунде. Небитый американец нанес два мощных хука по корпусу Карабальо, после которых Феликс не смог продолжить бой.

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В со-главном бою вечера 20-летний американский проспект-супертяжеловес Джаред Андерсон выиграл техническим нокаутом у 30-летнего соотечественника Джонни Лэнгстона в третьем раунде. Хотя явно неравная схватка могла закончиться и раньше. Но в третьем раунде Андерсон зажал соперника в углу ринга и начал буквально избивать. Рефери не выдержал и остановил бой.

Ранее мы писали, что Гвоздик шокировал новостью, что завязал с боксом. Читайте причины такого радикального решения известного украинского бойца.

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бой боксер Шакур Стивенсон

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