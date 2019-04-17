Первый бой после потери титулов Геннадий Головкин проведет 8 июня

Экс-чемпион мира в среднем весе встретится с канадцем Стиви Роллсом

Головкин потерял титулы в бою с Альваресом. Фото: AFP

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана проведет свой следующий бой 8 июня 2019 года. Его соперником станет канадец Стиви Роллс. Бой пройдет в Нью-Йорке, на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

37-летний Геннадий Головкин на профессиональном ринге провел 40 боев – 38 побед (34 нокаутом), 1 поражение, 1 ничья. Он владел чемпионскими поясами по всем четырем престижным версиям. В своем последнем бою Головкин уступил судейским решением мексиканцу Саулю Альваресу. Альварес победил Головкина решением двух судей, третий арбитр поставил ничью. Альварес отобрал у Головкина пояса WBA, WBC и IBO.

В позапрошлом году боксеры уже встречались между собой и поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

Добавим что ранее Головкин был лишен пояса IBF за отказ проводить бой против украинца Сергея Деревянченко.

35-летний Стиви Роллс на профессиональном ринге провел 19 боев и все выиграл, десять побед – нокаутом.

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