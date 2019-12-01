Первый бой после смерти: боксер, от ударов которого умер Дадашев, нокаутировал новую жертву

Матиас нокаутировал Энизу / Фото: Twitter

Представитель первого полусреднего веса Субриэль Матиас, от ударов которого умер Максим Дадашев, провел свой первый бой после смерти россиянина. Пуэрториканец Матиас на своей родине, в Фахардо, устроил избиение аргентинцу Джонатану Хосе Энизе по прозвищу "Жеребец", нокаутировав того в пятом раунде.

Смотрите нокаут в бою Матиас – Эниза

Таким образом 27-летний Субриэль Матиас добыл свою 15-ю победу в 15 боях на профи-ринге. Все – нокаутом.

Реклама

Читайте также: Трагедия после триумфа Усика: американский боксер умер от полученных ударов

В тренде Мисс биатлона: выбираем самую красивую биатлонистку нового сезона

Напомним, 19 июля Матиас и Дадашев боксировали в Оксон-Хилле. Дадашев пропустил большое количество ударов в голову. Тренер россиянина Бадди Макгирт остановил бой перед 12 раундом. После боя Максим впал в кому и умер, не приходя в сознание, через несколько дней.

Смотрите, как заканчивался бой Дадашева против Матиаса

Читайте также: Смерть в ринге: топ-10 боксеров, погибших от травм во время боя

Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама