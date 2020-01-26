Первый крах "Терминатора" из Одессы: Арнольд Хегай дважды завалил "Крутого парня" из США, но отдал ему бой

Фултон vs Хегай / Фото: Getty Images

27-летний украинец Арнольд Хегай по прозвищу "Терминатор" по очкам проиграл американцу Стивену "Крутому парню" Фултону в Нью-Йорке бой за второстепенное звание чемпиона мира по версии IBO и статус обязательного претендента по линии WBO во втором легчайшем весе. Для боксера из Одессы это поражение стало первым в его карьере на профи-ринге.

Традиционно для себя украинец Арнольд Хегай, ранее становившийся чемпионом мира по тайскому боксу, уже со старта боя пошел вперед, работая первым номером. Фултон же действовал на контратаках. После двух раундов в разведке в третьем раунде Хегай дважды отправил американца на канвас, но оба раза сделал это бойцовскими приемами, а не после удара.

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В четвертом раунде Хегай донес чистый удар в голову Фултона, но соперник выдержал. А в пятой трехминутке американец, к сожалению, перехватил инициативу и стал чаще выбрасывать удары и чаще попадать. К тому моменту Хегай растерял скорость, а соперник его уже просчитал. До конца боя у украинца был только один позитивный момент – в 11-м раунде Арнольд неплохо попал, но развить успех ему не удалось.

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В итоге бой прошел все отведенные 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Стивену Фултону – 116:112, 117:111, 117:111.

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