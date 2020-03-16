Первый пропуск на Олимпиаду для Украины в боксе: Буценко вырывает его перед остановкой турнира

На Европейском лицензионном турнире по боксу капитан сборной Украины Николай Буценко, который выступает в категории до 57 кг, принес "сине-желтым" первую олимпийскую лицензию. Ранее мы сообщали, что украинские боксеры готовы к борьбе за Олимпиаду-2020, дали состав нашей команды на отборочных соревнованиях в Великобритании, в том числе назвали имя бойца, который заменил в супертяжелом весе Виктора Выхриста.

Буценко в 1/8 финала единогласным решением судей выиграл у армянина Артура Базеяна, что гарантировало ему путевку на летние Игры 2020 года в Токио. Отметим, что для 28-летнего Николая это будет не первая Олимпиада – в 2016-м он сражался за награды в Рио-де-Жанейро, но уже в стартовом поединке неожиданно проиграл представителю Марокко Мохамеду Хамоту. Также Николай – бронзовый призер чемпионата мира-2013 года, двукратный вице-чемпион Европы и Европейских игр-2019.

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Правда, дальше в Лондоне Буценко выступать не будет, как и вся украинская сборная, ведь, как мы писали ранее, боксеры вынуждены прекратить борьбу за лицензии на Олимпиаду: турнир в столице Британии отменен в самом разгаре из-за пандемии коронавируса.

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