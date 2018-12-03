Первый тренер Гвоздика: "Удар Саши всегда был самым сильным в сборной"

Александр Гвоздик вырубил канадского чемпиона WBC Адониса Стивенсона и отобрал чемпионский титул. 16-й бой в профи для украинца получился нервным: он тоже пропускал, особенно опасно было в 10-м раунде, когда нарвался на тяжелый левый джеб Стивенсона, и лишь канаты помешали опуститься на ринг. "Тебе нужно использовать мозги! Обходи его! Быстрые удары — и тут же уходишь в сторону", — наставлял Александра между раундами Тедди Атлас. Но финал для Гвоздика вышел счастливым: нокаут в 11-м раунде, и 31-летний харьковчанин в Квебеке стал нашим 4-м действующим чемпионом мира вслед за Усиком, Ломаченко и Далакяном. "По мне не видно, но я очень радуюсь. Веду себя спокойно, но внутри все взрывается", — признал в раздевалке украинец.

Для Александра это 13-й нокаут в профи, и его важность трудно переоценить, ведь на момент остановки боя на карточках двух судей он уступал. Причем канадец Джек Вудберн насчитал разгром Гвоздика: Стивенсон вел 98:92! "Это просто какая-то шутка, настоящее преступление. У него должны отобрать лицензию. Слава богу, нам не пришлось зависеть от его решений",

— возмущался Атлас. Третий судья поставил ничью 95:95. До поражения от Гвоздика Адонис владел титулом 5,5 лет — дольше, чем кто-либо из действующих чемпионов.

- За Сашу болели в Квебеке хорошо, не было такого, что поддерживали только Стивенсона. Его здесь многие, может, недолюбливают, а может, им Саша нравится. Болельщики не были агрессивно настроены, и это радовало, – рассказал нам первый тренер украинского боксера Эдуард Карницкий.



- С каким ощущением в субботу вошли в зал?

- Что Саша уйдет с поясом, а Украина получит еще одного чемпиона. Не сомневался, но не предполагал, что будет сложно. Стивенсон, как никогда, был хорошо готов. Уже на взвешивании было видно по его физической форме. Он был подсушен и готов лучше, чем на предыдущий бой.



- Был небольшой сюрприз, что Стивенсон так хорошо выглядел?

- Ну, это не сюрприз. Этого и ждали от чемпиона, у которого реально была 10-я защита пояса. И сколько он убрал хороших боксеров, у которых было ноль поражений. Саша – настоящий панчер, и он выполнял задачи своего тренера Тедди Атласа. Шикарный тренер. Саша не спешил, не суетился и из-за этого сначала выглядел не очень уверенно.



- Да, он и по судейским запискам там проигрывал.

- Поверьте, по очкам в Канаде у Стивенсона никто бы никогда не выиграл. Ему не отсчитали нокдаун в третьем раунде, хотя он пропустил чистый удар, там было много нюансов. На пресс-конференции сказали, что таких судей нужно лишить лицензии. Потому что нельзя в Канаде проводить бой и ставить судьей канадца, который дал такой разгромный счет 98:92. В то время как Стивенсон не выиграл столько даже и рядом.



- Первый раз увидев Александра в зале, было ощущение, что он способен добиться таких высот?

- Конечно. Я это чувствовал. У него было ощущение спортивной силы и такого спортивного интеллекта. Есть люди, которые в жизни очень способные, а он – в спорте. В жизни он простой-обычный, а в спорте – кремень.



- Стивенсон сейчас в больнице, у Саши действительно такой мощный удар?

- Удар у Саши всегда был самый сильный в сборной. Он перебивал даже тяжей и супертяжей. Он в свое время даже побил рекорд по силе удара Вячеслава Глазкова, который тяжелее Саши на 15-20 кг. Сколько точно не помню, но далеко за 300 кг. Но дело даже не в том. Есть тоннаж ударов, он у Саши был 33 тонны за 40 секунд. Для этого темп должен быть большой и каждый удар очень сильный. Это достижение побить пока еще никто не может. И в Канаде это сыграло роль, потому что нокаут был не от одного удара. Саша хорошо провел комбинацию, уже потряс Стивенсона, а потом закончил одним жестким ударом, четким, который Адонис уже физически не успел бы увидеть и отреагировать. Из-за этого может быть и травма головы. Очень тяжело выходил Стивенсон. Не знаю, почему написали, что технический нокаут. Он реально был в нокауте. Его долго не могли поднять, ноги не держали. И для головы такие удары — очень тяжелые.