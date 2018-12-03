Первый тренер Гвоздика: "Удар Саши всегда был самым сильным в сборной"

Сегодня, 10:26

Эдуард Карницкий прокомментировал чемпионский бой украинца со Стивенсоном

Гвоздик бил мощно. Фото AFP
Гвоздик бил мощно. Фото AFP

Александр Гвоздик вырубил канадского чемпиона WBC Адониса Стивенсона и отобрал чемпионский титул. 16-й бой в профи для украинца получился нервным: он тоже пропускал, особенно опасно было в 10-м раунде, когда нарвался на тяжелый левый джеб Стивенсона, и лишь канаты помешали опуститься на ринг. "Тебе нужно использовать мозги! Обходи его! Быстрые удары — и тут же уходишь в сторону", — наставлял Александра между раундами Тедди Атлас. Но финал для Гвоздика вышел счастливым: нокаут в 11-м раунде, и 31-летний харьковчанин в Квебеке стал нашим 4-м действующим чемпионом мира вслед за Усиком, Ломаченко и Далакяном. "По мне не видно, но я очень радуюсь. Веду себя спокойно, но внутри все взрывается", — признал в раздевалке украинец.

Для Александра это 13-й нокаут в профи, и его важность трудно переоценить, ведь на момент остановки боя на карточках двух судей он уступал. Причем канадец Джек Вудберн насчитал разгром Гвоздика: Стивенсон вел 98:92! "Это просто какая-то шутка, настоящее преступление. У него должны отобрать лицензию. Слава богу, нам не пришлось зависеть от его решений",
— возмущался Атлас. Третий судья поставил ничью 95:95. До поражения от Гвоздика Адонис владел титулом 5,5 лет — дольше, чем кто-либо из действующих чемпионов.

- За Сашу болели в Квебеке хорошо, не было такого, что поддерживали только Стивенсона. Его здесь многие, может, недолюбливают, а может, им Саша нравится. Болельщики не были агрессивно настроены, и это радовало, – рассказал нам первый тренер украинского боксера Эдуард Карницкий.

- С каким ощущением в субботу вошли в зал?
- Что Саша уйдет с поясом, а Украина получит еще одного чемпиона. Не сомневался, но не предполагал, что будет сложно. Стивенсон, как никогда, был хорошо готов. Уже на взвешивании было видно по его физической форме. Он был подсушен и готов лучше, чем на предыдущий бой.

- Был небольшой сюрприз, что Стивенсон так хорошо выглядел?
- Ну, это не сюрприз. Этого и ждали от чемпиона, у которого реально была 10-я защита пояса. И сколько он убрал хороших боксеров, у которых было ноль поражений. Саша – настоящий панчер, и он выполнял задачи своего тренера Тедди Атласа. Шикарный тренер. Саша не спешил, не суетился и из-за этого сначала выглядел не очень уверенно.

- Да, он и по судейским запискам там проигрывал.
- Поверьте, по очкам в Канаде у Стивенсона никто бы никогда не выиграл. Ему не отсчитали нокдаун в третьем раунде, хотя он пропустил чистый удар, там было много нюансов. На пресс-конференции сказали, что таких судей нужно лишить лицензии. Потому что нельзя в Канаде проводить бой и ставить судьей канадца, который дал такой разгромный счет 98:92. В то время как Стивенсон не выиграл столько даже и рядом.

- Первый раз увидев Александра в зале, было ощущение, что он способен добиться таких высот?
- Конечно. Я это чувствовал. У него было ощущение спортивной силы и такого спортивного интеллекта. Есть люди, которые в жизни очень способные, а он – в спорте. В жизни он простой-обычный, а в спорте – кремень.

- Стивенсон сейчас в больнице, у Саши действительно такой мощный удар?
- Удар у Саши всегда был самый сильный в сборной. Он перебивал даже тяжей и супертяжей. Он в свое время даже побил рекорд по силе удара Вячеслава Глазкова, который тяжелее Саши на 15-20 кг. Сколько точно не помню, но далеко за 300 кг. Но дело даже не в том. Есть тоннаж ударов, он у Саши был 33 тонны за 40 секунд. Для этого темп должен быть большой и каждый удар очень сильный. Это достижение побить пока еще никто не может. И в Канаде это сыграло роль, потому что нокаут был не от одного удара. Саша хорошо провел комбинацию, уже потряс Стивенсона, а потом закончил одним жестким ударом, четким, который Адонис уже физически не успел бы увидеть и отреагировать. Из-за этого может быть и травма головы. Очень тяжело выходил Стивенсон. Не знаю, почему написали, что технический нокаут. Он реально был в нокауте. Его долго не могли поднять, ноги не держали. И для головы такие удары — очень тяжелые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
бокс, боксер, Александр Гвоздик

Вы сейчас просматриваете новость "Первый тренер Гвоздика: "Удар Саши всегда был самым сильным в сборной"". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Павлова Елена

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Адонис Стивенсон. Фото Twitter

Соперник Гвоздика после тяжелого нокаута находится в критическом состоянии в больнице

Вчера, 12:00

Адонис Стивенсон проиграл Александру Гвоздику титул чемпиона WBC и попал в больницу

Бокс

Новый чемпион мира. Фото Instagram

Российский боксер: "Поздравляю Гвоздика и всю Украину"

Вчера, 11:41

Дмитрий Бивол готов провести объединительный бой с украинцем
Загрузка...

Бокс

Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11 раунде и снял все вопросы о победителе

Украинца Гвоздика едва не засудили в чемпионском поединке в Канаде

Вчера, 09:32

Эксперты возмущены судейством боя за титул WBC в полутяжелом весе Гвоздик - Стивенсон

Бокс

Пояс у Гвоздика. Фото Instagram

Александр Гвоздик: "Теперь пришло мое время"

Вчера, 08:28

Украинский боксер прокомментировал победу над Стивенсоном

Бокс

Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11 раунде

Видео нокаута в бою Гвоздик - Стивенсон и полная запись поединка

Вчера, 05:58

Украинский боксер завоевал титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC

Бокс

Александр Гвоздик. Фото Getty

Александр Гвоздик нокаутировал Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира

Вчера, 04:27

Украинский боксер едва не упал в десятом раунде, а в 11 отправил соперника на настил ринга

Бокс

Онлайн боя Гвоздик - Стивенсон. Фото Instagram

Украина получила четвертого чемпиона мира в боксе: онлайн боя Гвоздик - Стивенсон

Вчера, 03:40

Все, что нужно знать о поединке Александра Гвоздика и Адонса Стивенсона за титул WBC

Бокс

Бой Гвоздик - Стивенсон пройдет в ночь с субботы на воскресенье

Чемпионский бой Гвоздик - Стивенсон: когда начало и где смотреть

1 Декабря, 18:45

Поединок пройдет в Канаде и начнется глубокой ночью с субботы на воскресенье, смотреть бой можно на эфирном и спутниковых каналах  
Загрузка...