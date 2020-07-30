Первый вечер бокса от промоутера Усика: когда и где смотреть

Поединки с участием Владислава Сиренко, Александра Захожего, Андрея Великовского и Виктора Выхриста пройдут 1 августа

Известный украинский боксер Александр Усик недавно основал собственную промоутерскую компанию. Не откладывая в долгий ящик, USYK 17 Promotion объявила о первом вечере бокса в Украине.

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Шоу "Большая боксерская ночь" (Big Boxing Night) пройдет в Equides Club (Киевская область) 1 августа. В этот день пройдут 13 поединков, в том числе бои с участием перспективных украинских супертяжей Владислава Сиренко, Виктора Выхриста и Александра Захожего. Трансляция шоу будет доступна на канале Xsport, который можно смотреть на сервисе OLL.TV с 18:40 в субботу.

Главные звезды шоу USYK 17 Promotion 1 августа:

ВЛАДИСЛАВ СИРЕНКО

25 лет. 13 боев – 13 побед, из них 12 досрочно. Перспективный боксер тяжелого веса.

Тренер: Джеймс Али Башир, бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика.

Соперник: Павел Короленко. Рейтинговый бой на 8 раундов.

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АЛЕКСАНДР ЗАХОЖИЙ

27 лет. 13 боев – 13 побед. Боксер тяжелого веса, рост 206 см, вес 110 кг.

Являлся спарринг-партнером четырех олимпийских чемпионов (Кличко, Поветкин, Усик и Йока).

Соперник: Костантин Довбыщенко.





АНДРЕЙ ВЕЛИКОВСКИЙ

26 лет. 16 побед, из них 10 нокаутом. Обладатель пояса WBC Francophone в среднем весе.

Тренер: экс-чемпион мира Вячеслав Сенченко.

Соперник: Руслан Щелев. Рейтинговый бой на 8 раундов.

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ВИКТОР ВЫХРИСТ

28 лет. Количество боев в любительской карьере – 98. В профессиональной карьере провел пока один бой, в котором победил. Чемпион Европейских игр (2019), чемпион Европы (2017), четырехкратный чемпион Украины, победитель и призер турниров международного значения в любителях. Регулярно принимал участие в матчевых встречах лиги WSB, где представлял команду "Украинские атаманы".





ПЕТР ИВАНОВ

24 года. 13 боев, 11 побед, 2 ничьи. Чемпион мира среди молодежи по версии WBC.

Соперник: Роман Шкарупа, город Харьков. 28 побед, 10 поражений. Рейтинговый бой 8 раундов.

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