Пить воду с крана и выезжать в лес: Александр Усик рассказал, как бороться с вирусами

Украинский боксер Александр Усик дал несколько советов, как правильно бороться с вирусами. В прямом эфире в Instagram Александр поделился интересным рецептом, в которых входит свежий воздух, объятия и хлорка.

"Успокоились, выдохнули. Разговариваем по-хорошему. Если есть возможность, выезжайте за город, где есть лес, елочки, и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда в организме идет насыщение кислородом, так называемые вирусы, которые мы хапаем – уничтожаются. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду с крана – хлорка тоже это все убивает. Будьте поближе к своим родным, уходя на работу, обнимите и поцелуйте жену три раза, обнимите детей тоже по три раза. Маму, брата, друга не стесняйтесь, объятия делают нас добрее и увеличивают годы нашей жизни. Позвоните другу, скажите: "братан, я тебя люблю", давай с тобой пообщаемся, и поговорите не о чем. Вспомните хорошие времена когда вы учились в университете учились в школе, воровали яблоки и делали бунгало или играли в карты в подвале, это рецепты такие. Так что, это поможет", – сказал Усик.