По следам Усика: бывший чемпион мира Сергей Ковалев переходит в первый тяжелый вес

Сергей Ковалев / Фото: AFP

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) продолжит карьеру в первом тяжелом весе. Об этом рассказал тренер боксера Джеймс Макгирт. Ранее американка рассказала жуткие детали об избиении российским боксером. Фронтц заявила, что Ковалев ударил после того, как она отказала ему в сексе.

Макгирт сообщил, что дал Ковалеву свое согласие на переход в крузервейт. Тренер считает, что россиянин в новом дивизионе будет выглядеть лучше и сильнее.

"Да, он будет легче оппонентов, и это нормально. Ничего страшного в этом нет", – цитирует Макгирта Boxing Junkie.

Напомним, в своем последнем бою осенью 2019 года Ковалев проиграл жестким нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, и лишился своего полутяжелого титула по версии WBO.

Ранее мы писали, что российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов. Фронтц уверена, что Ковалеву не составило бы труда собрать указанную сумму, особенно с учетом гонорара в размере 10 млн долларов за последний бой против Сауля Альвареса.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

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