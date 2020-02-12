Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

По следам Усика: бывший чемпион мира Сергей Ковалев переходит в первый тяжелый вес

12 февраля, 14:49

Российский боксер продолжит карьеру в первом тяжелом весе

Сергей Ковалев

Сергей Ковалев / Фото: AFP

Реклама

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Сергей Ковалев (34-4-1, 29 КО) продолжит карьеру в первом тяжелом весе. Об этом рассказал тренер боксера Джеймс Макгирт. Ранее американка рассказала жуткие детали об избиении российским боксером. Фронтц заявила, что Ковалев ударил после того, как она отказала ему в сексе.

Макгирт сообщил, что дал Ковалеву свое согласие на переход в крузервейт. Тренер считает, что россиянин в новом дивизионе будет выглядеть лучше и сильнее.

"Да, он будет легче оппонентов, и это нормально. Ничего страшного в этом нет", – цитирует Макгирта Boxing Junkie.

Напомним, в своем последнем бою осенью 2019 года Ковалев проиграл жестким нокаутом в 11-м раунде мексиканцу Саулю Альваресу, и лишился своего полутяжелого титула по версии WBO.

Ранее мы писали, что российский "Крушитель" мог договориться с "избитой" мирно, но зажал 650 000 долларов. Фронтц уверена, что Ковалеву не составило бы труда собрать указанную сумму, особенно с учетом гонорара в размере 10 млн долларов за последний бой против Сауля Альвареса.

Смотрите, как нокаутировали самого толстого боксера:

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бокс Сергей Ковалев

Источник: boxingnews.com.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляцию
Бой Далакян – Перес в Киеве: где смотреть трансляциюБокс
"На словах он Лев Толстой": Усика обозвали обезьяной – боксер ответил на это стихамиБокс
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды
Украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одеждыБокс
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпиона
49-летний боксер замахнулся на легендарный рекорд Хопкинса, но пал от руки чемпионаБокс
Тренируется на
Тренируется на "мешках": сын Эвандера Холифилда одержал третью победу в профиБокс
Украинец Далакян остался самой сильной
Украинец Далакян остался самой сильной "мухой" мирового бокса, защитив в Киеве чемпионский титулБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...