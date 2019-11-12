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По стопам Кличко и Усика: Деонтей Уайлдер заявил о необычной мечте

12 ноября, 16:58

Американский боксер мечтает об актерской карьере

Деонтей Уайлдер

Деонтей Уайлдер / Фото: AFP

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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Деоней Уайлдер рассказал о своей страсти за пределами боксерского ринга. Как признался спортсмен, он обожает актерское мастерство. Уайлдер, который 23 ноября проведет реванш против Луиса Ортиса, признался, что хотел бы сняться в продолжении голливудского фильма "Крид".

"Моя страсть – актерство. С нетерпением жду, чтобы сделать больше в области актерского мастерства. Я не знаю, будет ли сниматься еще один "Крид". Ходили слухи. Если появятся возможности, то я готов", – признался Уайлдер в интервью Boxing Scene.

Отметим, что в первой части фильма "Крид" снимались британец Тони Беллью и американец Андре Уорд. "Крид" – продолжение серии фильмов о Рокки Бальбоа с Сильвестром Сталлоне.

Отметим, что в свое время Владимир Кличко снимался вместе с Ленноксом Льюисом в голливудском фильме "Одиннадцать друзей Оушена", а Александр Усик сыграл эпизодическую роль в украинской картине "Правило боя".

Отметим, что на бой с Уайлдером есть еще один претендент. Желание драться с американцем высказал менеджер украинца Александра Усика Эгис Климас. "Хотим в соперники Уайлдера. Как его побьем? Ногами!".

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актер бокс Деонтей Уайлдер Крид

Источник: Сегодня|Спорт

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