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По стопам Усика: Александр Гвоздик хочет принять участие во Всемирной боксерской суперсерии

3 мая, 15:39

Боксер из Украины надеется, что промоутеры и менеджеры сумеют договориться о его участии в турнире

Александр Гвоздик
Александр Гвоздик. Фото: AFP

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик заявил, что хотел бы принять участие во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Победитель турнира станет абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории. В первом сезоне WBSS победу отпраздновал Александр Усик.

"Конечно, у меня есть желание, есть мечта – стать абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. А турнир WBSS – это отличный шанс осуществить эту мечту. Хотя я, к сожалению, на эти процессы не влияю, но искренне надеюсь, что промоутеры и менеджеры сумеют договориться", – заявил Гвоздик в интервью Luckypunch.net.

Напомним, что в конце марта Александр Гвоздик легко защитил титул чемпиона мира. Украинский боксер победил техническим нокаутом Дуду Нгумбу. Француз получил травму в пятом раунде и не смог продолжить поединок, хотя украинец сомневается в этом.

Отметим, что следующий бой Александр Гвоздик планирует провести а августе-сентябре этого года. По словам Гвоздика, наиболее вероятно, что следующим его соперником будет 28-летний американец Маркус Браун – временный чемпион мира WBA и чемпион WBC Silver, а бой ориентировочно состоится в августе-сентябре.

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Тег бокс, Александр Гвоздик, Всемирная боксерская суперсерия, WBSS

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Источник:

УНИАН

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